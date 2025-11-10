Якою буде пенсія, якщо немає стажу

Щороку в Україні зростають вимоги до страхового стажу

В Україні мінімальна кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, з кожним роком зростає. Якщо людина не має достатнього стажу, вона може розраховувати лише на державну соціальну допомогу, і лише після досягнення визначеного віку.

Про це повідомляє ПФУ.

2025 року право на пенсію у 60 років отримують як чоловіки, так і жінки за умови наявності не менше ніж 32 років страхового стажу.

Вийти на пенсію у 63 роки можуть ті, хто має страхового стажу від 22 до 31 року. Особи зі стажем від 15 до 21 року можуть оформити пенсію за віком лише з 65 років.

Якщо ж страхового стажу менше 15 років або він відсутній зовсім, пенсія не призначається — замість неї виплачується державна соціальна допомога, але тільки після досягнення 65 років.

2025 року розмір державної соціальної допомоги визначатиметься як різниця між двома встановленими сумами:

середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року

і прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, який зараз становить 2361 гривню

Водночас розмір соціальної пенсії не може бути більшим за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 гривень 2025 року).

