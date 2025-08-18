Якою буде пенсія, якщо стаж роботи 20 років

Пенсія в Україні розраховується за складною формулою, яка враховує не тільки кількість відпрацьованих років, але й інші важливі фактори. Однак, можна зрозуміти загальні принципи та зробити орієнтовний прогноз.

Як формується ваша пенсія: що впливає на розмір

Пенсія в Україні визначається за формулою, яка враховує три основні елементи:

Середню зарплату по Україні за останні три роки - базова величина, яка береться для розрахунку пенсії. Офіційна середня зарплата, яку враховують при нарахуванні пенсії, розраховується Пенсійним фондом на основі даних. Вона рахується щомісячно 3 роки, а потім виводиться середня заробітна плата. Якщо людина виходить на пенсію в 2025 році, до уваги братимуться дані за 2022, 2023 і 2024 роки. Саме ця сума множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітку (Кз) та коефіцієнт стажу (Кс). Індивідуальний коефіцієнт заробітку. Цей показник відображає, наскільки ваша зарплата відрізнялася від середньої по країні протягом усього трудового стажу. Чим вищою була ваша офіційна зарплата, тим більшим буде цей коефіцієнт. Коефіцієнт страхового стажу. Якщо у вас є 20 років стажу, цей коефіцієнт дорівнюватиме 0,20. Це означає, що від повної розрахункової пенсії ви отримаєте лише 20%.

Практичний розрахунок: приклади на реальних цифрах

Щоб краще зрозуміти, як розраховується пенсія і від чого вона зелажить, розглянемо кілька прикладів. Припустимо, середня зарплата для розрахунку пенсії становить 15 000 гривень.

Якщо ваша зарплата була на рівні середньої, то ваша пенсія становитиме приблизно 3000 гривень. Ця сума виходить з множення: 15 000 грн × 1 (коефіцієнт, що відповідає середній зарплаті) × 0,20 (коефіцієнт вашого стажу).

Якщо ви отримували зарплату, значно вищу за середню, скажімо, у 1,5 раза, ваша пенсія буде вже більшою: близько 4500 гривень (15 000 грн × 1,5 × 0,20).

У випадку, якщо ваша зарплата була нижчою за середню, наприклад, 0,7 від середнього рівня, то пенсія буде меншою, приблизно 2100 гривень (15 000 грн × 0,7 × 0,20).

Важливо розуміти, що це лише орієнтовні розрахунки. Реальні показники залежать від конкретних цифр у вашій трудовій історії.

Чому для пенсії з 20 роками стажу доведеться працювати довше

Наявність 20 років стажу впливає не лише на розмір виплат, а й на те, у якому віці ви зможете вийти на пенсію. Українське законодавство встановлює чіткі вимоги до стажу для кожного віку виходу на заслужений відпочинок:

Для виходу в 60 років необхідно мати не менше 32 років стажу. Для виходу в 63 роки потрібно мати від 22 до 32 років стажу. За наявності 20 років стажу, отримувати пенсію за віком, можна лише від 65 років. Саме для цього віку потрібно мати від 15 до 22 років стажу.

В Україні існує гарантована мінімальна пенсія. У 2025 році її розмір становить 2361 грн. Якщо після розрахунку ваша пенсія виявиться меншою за цю суму, держава «дотягне» її до встановленого мінімуму.

Як дізнатися точний розмір пенсії

Щоб отримати точну інформацію, найкраще звернутися до Пенсійного фонду України. Ви можете відвідати їхній офіційний веб-сайт, скориставшись особистим кабінетом, або звернутися безпосередньо до відділення. Там ви знайдете всю необхідну інформацію про свій страховий стаж та зможете отримати точний прогноз майбутніх виплат.