Якою буде пенсія, якщо стаж роботи 25 років: за яких умов можна отримувати понад сім тисяч грн

Якою буде пенсія, якщо стаж роботи 25 років

Вимоги до стажу для виходу на пенсію

Від 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стаж менший, то пенсійний вік зростає:

Для виходу на пенсію в 63 роки необхідно мати від 22 до 32 років стажу.

Ті, хто має від 15 до 22 років стажу, зможуть вийти на пенсію лише в 65 років.

Таким чином, якщо ви маєте 25 років стажу, ви зможете вийти на пенсію в 63 роки.

Як розраховується пенсія

Розмір пенсії залежить від трьох основних факторів:

Тривалості страхового стажу. Розміру офіційної заробітної плати. Середньої заробітної плати в Україні за три попередні роки.

Для розрахунку пенсії використовується наступна формула:

Пенсія=Сз×Ікз×Кс

Де:

Сз (середня заробітна плата) — це середній показник зарплати в Україні за три роки, що передували року виходу на пенсію. У 2025 році цей показник орієнтовно становитиме 15 000 грн.

Ікз (індивідуальний коефіцієнт зарплати) — показує, як ваша офіційна зарплата співвідноситься із середньою зарплатою в Україні. Наприклад, якщо ви заробляли стільки ж, скільки в середньому по країні, ваш Ікз буде дорівнювати 1.

Кс (коефіцієнт страхового стажу) — розраховується як кількість років стажу, помножена на 1% (0,01).

Приклад розрахунку пенсії при 25 роках стажу

Розглянемо, як застосувати цю формулу на практиці, використовуючи два приклади.

Приклад 1: Зарплата дорівнює середній по країні

Припустимо, ваша офіційна зарплата дорівнювала середній по Україні (15 000 грн).

Сз = 15 000 грн

Ікз = 1 (оскільки ваша зарплата відповідала середній)

Кс = 25 років стажу × 0,01 = 0,25

Пенсія=15000×1×0,25=3750 грн

У цьому випадку розмір вашої пенсії становитиме 3750 грн.

Приклад 2: Зарплата вища за середню

Припустимо, ваша офіційна зарплата була значно вищою — 30 000 грн. Це вдвічі більше за середню зарплату.

Сз = 15 000 грн

Ікз = 2 (оскільки ваша зарплата у 2 рази вища за середню)

Кс = 25 років стажу × 0,01 = 0,25

Пенсія=15000×2×0,25=7500 грн

У цьому випадку розмір вашої пенсії буде 7500 грн.

Ці розрахунки є приблизними, оскільки фактичні показники можуть змінюватися. Однак вони дають загальне уявлення про те, як офіційна зарплата та страховий стаж впливають на розмір пенсійних виплат. Для точного розрахунку звертайтеся до Пенсійного фонду України.