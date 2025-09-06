ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Гроші
Якою буде пенсія, якщо стаж роботи 40 років

Найвигідніше вийти на пенсію у 65 років, тоді пенсія буде уже майже — 5,8 тисячі гривень.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Пенсія

При стажі 40 років, особа може вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років

Для визначення розміру пенсії потрібно враховувати дохід громадянина. Розглянемо ситуацію, де особа мала зарплату 10 тисяч гривень.

Про це пише «24 Канал».

При стажі 40 років, особа може вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Якщо особа хоче піти на пенсію в 60 років, при стажі 40 років і доході 10 000 гривень, пенсійна виплата складатиме орієнтовно — 4,5 тисячі гривень.

При виході на пенсію в 63 роки, виплата буде дещо більша. В такому випадку вона складатиме уже приблизно — 5,3 тисячі гривень.

Найвигідніше вийти на пенсію у 65 років. Адже, при вказаних обставинах, пенсія буде уже майже — 5,8 тисячі гривень.

Що потрібно знати для виходу на пенсію у 2025 році

  • Кількість стажу, аби вийти на пенсію, залежить від віку. Цьогоріч мінімум стажу, щоб піти на заслужений відпочинок в 60 — 32 роки, 63 — 22 роки, а в 65 — 15 років.

  • Зараз пенсії деяким українцям надходять на карту — це найшвидший спосіб. Також частина громадян отримує пенсійні виплати «Укрпоштою».

  • Частина стажу може бути не зарахована до загальної кількості. Зокрема, йдеться про періоди роботи, які не були офіційно зафіксовані, тобто, наприклад немає відповідних записів у трудовій книжці.

Нагадаємо, більшість українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати на банківські картки та іноді не користуються ними, накопичуючи кошти. Однак така стратегія може призвести до тимчасового блокування рахунку.

