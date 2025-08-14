Якщо не вистачає стажу для пенсії: два варіанти, які пропонує у цьому випадку держава

Якщо не вистачає стажу для пенсії

Щороку вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні зростають. Це створює труднощі для багатьох громадян, які з різних причин не змогли накопичити необхідні роки роботи. Держава передбачає два основні варіанти дій для тих, кому не вистачає стажу.

Не вистачає стажу: просто допрацювати

Право вийти на пенсію за віком в Україні залежить від кількості років офіційного страхового стажу — тобто періоду, за який роботодавець або сам громадянин сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Станом на 2025 рік, вимоги до стажу такі:

У 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

У 63 роки потрібно мати від 22 до 32 років стажу.

У 65 років мінімальна вимога становить 15 років стажу.

Якщо громадянин не має навіть мінімальних 15 років стажу до досягнення 65 років, він не матиме права на пенсію. Натомість держава призначить йому соціальну допомогу, розмір якої буде значно меншим за пенсійні виплати.

Найпростіший спосіб для тих, кому не вистачає кількох років стажу, — це продовжити офіційно працювати. Це дозволить накопичити необхідну кількість страхових років та отримати повноцінну пенсію. Цей варіант є найдоступнішим для громадян, які не можуть дозволити собі фінансові витрати на «докупівлю» стажу.

Другий варіант: «докупити» стаж та вийти на пенсію вчасно

Для громадян, які бажають вийти на пенсію вчасно, але не мають достатньої кількості стажу, існує можливість його «докупити», йдеться у поясненні ПФУ. Це означає, що ви можете самостійно сплатити ЄСВ за ті періоди, коли ви не працювали або не платили внески.

Хто може «докупити» стаж

Особи, які офіційно не працювали та не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Ті, хто працював за кордоном і не сплачував внески в Україні.

«Докупити» стаж можна лише за періоди після 2004 року.

«Докупити» стаж можна двома способами

Одноразово за весь період

Громадянин звертається до податкових органів, укладає договір добровільної участі та сплачує всю суму одразу.

Вартість розраховується за спеціальною формулою: мінімальний розмір ЄСВ на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт «два», а потім на кількість місяців, яких не вистачає. Наприклад, якщо мінімальний ЄСВ у серпні 2025 року становить 1,76 тис. грн, то за один місяць доведеться заплатити 1,76 * 2 = 3,52 тис. грн.

Поступово щомісяця

Укладається договір добровільної участі на термін від одного року.

Щомісяця потрібно сплачувати внесок у розмірі, не меншому за мінімальний ЄСВ. Наприклад, у серпні 2025 року це 1,76 тис. грн. Цей варіант підходить для тих, хто не може внести всю суму одразу.

Для оформлення договору необхідно звернутися до податкових органів. Після укладення договору одноразову суму потрібно сплатити протягом 10 днів. У разі щомісячних внесків, їх потрібно сплачувати регулярно.

Важливо заздалегідь ознайомитися з вимогами та вибрати той варіант — «допрацювати» чи «докупити» — який найкраще відповідає вашій життєвій ситуації.