Якщо шахраї намагаються виманити фінансові дані: алгоритм дій від експерта Ідея Банк

Реклама

За даними НБУ, в 2025 році відбулося 256 тис. шахрайських операцій, а на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадало 27 шахрайських операцій. Минулого року сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій із використанням платіжних карток за 2025 рік збільшилася майже на чверть (на 24%) — до 1,4 млрд грн., а середня сума незаконної операції зросла порівняно з 2024 роком на 30% до 5 536 грн.

«Дуже стрімко розвивається шахрайство з використанням методів соціальної інженерії щодо дистанційного отримання кредитних коштів. Шахраї вигадують різні сценарії та способи виведення кредитних коштів з рахунків ошуканих осіб. Також все частіше зловмисники починають використовувати штучний інтелект для реалізації різних шахрайських схем», — розповідає начальник управління моніторингу та безпеки платіжних операцій Ідея Банк Максим Ядвіга.

Реклама

За словами експерта, сьогодні головним методом шахраїв є поєднання методів соціальної інженерії з можливостями штучного інтелекту. «Раніше більш пріоритетними сценаріями злочинців були надприбуткова робота, виграші, оренда неіснуючого житла, продаж товару без його відправки. Сьогодні ці схеми використовуються рідше. Натомість, у 2026 році, якщо порівняти з 2024-м та 2025-м, для шахраїв головною метою є через методи соціальної інженерії змусити особу, яка підпала під вплив зловмисників, пройти реєстрацію у мобільному застосунку для отримання кредитних коштів, а потім — здійснити переказ цих коштів на рахунки, які нададуть жертві махінацій шахраї», — пояснив Максим Ядвіга.

Реклама

Експерт Ідея Банк зауважив, що з розвитком платіжних методів для проведення операцій та мандату від платіжних систем щодо випуску карток з чіпом вже практично немає випадків розповсюдженого ще 6-8 років тому скімінгу, коли відбувалось нелегальне встановлення пристрою для зчитування даних платіжної картки на банкомати або пристрою на пос-терміналі. Натомість, зазначає Максим Ядвіга, найбільш розповсюдженою на платіжному ринку є шахрайська схема, що передбачає дзвінки від осіб, які видають себе за працівників служби безпеки банку, Національного банку або інших установ, щоб отримати реквізити платіжної картки, спонукати до здійснення операції, отримання одноразових паролів із смс-повідомлень.

Однією із сучасних шахрайських схем є так звана кредитна махінація. «Шахраї змінили свої пріоритети та зосередились на отриманні від ошуканої особи у банках кредитних коштів, тобто наразі ціль зловмисників — змусити особу взяти кредитні кошти не в одному банку, а по можливості — в декількох. Відомі вже випадки, коли особи під впливом шахраїв брали кредити у 6-7 банках за один операційний день», — пояснив експерт Ідея Банк Максим Ядвіга.

За його словами, сьогодні боротьба з шахрайством є одним з пріоритетів як регулятора, так і банків. Наприклад, Ідея Банк залежно від виду платіжного інструменту та від каналу, де здійснюється операція, застосовує різні інструменти для протидії шахрайству. «Наразі ми застосовуємо різні антифрод-системи для кожного платіжного інструменту», — зазначає Максим Ядвіга.

На його думку, вкрай важливо, щоб банки постійно працювали зі своїми клієнтами, тобто періодично інформували їх про те, що є такий вид шахрайства, як соціальна інженерія, про те, як не стати жертвою різних схем шахрайства з використанням методів соціальної інженерії. «В Ідея Банк запроваджуємо різні інструменти протидії цьому виду шахрайства, використовуючи всі можливі технічні можливості та глибоке розуміння різних шахрайських схем з використанням соціальної інженерії. Банк постійно вдосконалює системи захисту і протидії шахрайству, використовує всі сучасні технології, що представлені на ринку, та додатково розробляє свої технології для протидії шахрайству», — розповів начальник управління моніторингу та безпеки платіжних операцій Ідея Банк Максим Ядвіга.

Реклама

Серед головних порад банківського фахівця — завжди бути пильним, а ще — вчасно інформувати як банк, так і Кіберполіцію про будь-які підозрілі дії з рахунком. «Якщо у клієнта є підозра на здійснення по рахунку несанкціонованої операції, потрібно негайно звернутися до банку для блокування своїх платіжних інструментів та передачі інформації про інцидент. Далі необхідно терміново звертатися до поліції. Адже якщо банк-отримувач заблокує кошти у шахрая на рахунку, то йому потрібно надати скан-копію прийняття заяви поліцією для подальшого блокування цих коштів та можливого їх повернення, тобто повинна бути підстава для таких дій», — зауважив експерт Ідея Банк Максим Ядвіга.

Ідея Банк. Банківська ліцензія НБУ Nº96 від 04.11.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків за Nº46.

Новини партнерів