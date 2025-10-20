Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою: детальний розрахунок

Пенсія

Реклама

Пенсія в Україні залежить від стажу, зарплати за останні три роки перед виходом на пенсію та сплачених внесків. Мінімальна пенсія залишатиметься незмінною до 2028 року.

Про це пише «Радіо Трек».

Пенсія при мінімальній зарплаті

Якщо людина має повний стаж (жінки — 30 років, чоловіки — 35 років) і зарплата була на рівні мінімальної (2025 року — 8000 грн), то пенсія не може бути менш як 40% мінімалки, тобто 3200 грн. Але через додаткові норми ця сума підвищується.

Реклама

Мінімальні пенсії у 2025 році:

Для всіх, хто не працює, незалежно від стажу — 2725 грн.

Для пенсіонерів 65–70 років з повним стажем — 3370 грн.

Для осіб до 70 років та інвалідів І групи з повним стажем — 2980 грн.

Реклама

Для пенсіонерів 70–80 років з повним стажем — 3240 грн.

Для пенсіонерів від 80 років зі стажем — 3370 грн.

Якщо розрахована пенсія менша за мінімальну, її автоматично підвищують до встановленого мінімуму. Тобто при мінімальній зарплаті та повному стажі пенсія не менше 3370 грн.

Якщо стаж неповний

Пенсія розраховується пропорційно наявному стажу, враховує середню зарплату за три роки та індивідуальний коефіцієнт. Через складність розрахунків краще уточнювати суму безпосередньо у Пенсійному фонді України.

Реклама

Раніше ми писали, що треба зробити до 1 листопада, щоб не втратити пенсію.