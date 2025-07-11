Яку пенсію отримуватимуть українці, що мали мінімальну зарплату

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Розмір пенсійної виплати в Україні залежить від низки важливих факторів: кількості страхового стажу, середньої заробітної плати за три роки перед виходом на пенсію та суми сплачених внесків. Важливо зазначити, що згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна пенсія в Україні не змінюватиметься до 2028 року.

Яка пенсія при мінімальній зарплаті

Якщо особа має повний страховий стаж (для жінок це 30 років, для чоловіків — 35 років) і її заробітна плата була на рівні мінімальної, то, згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати.

Оскільки у 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8000 гривень, то 40% від цієї суми — це 3200 гривень. Однак в законодавстві існують додаткові норми, які підвищують цю суму.

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Існує низка встановлених мінімальних пенсій, які залежать від віку та стажу пенсіонера. Зокрема, для пенсіонерів віком від 65 до 70 років, які не працюють і мають повний стаж (30/35 років), пенсія не може бути меншою за 3370 гривень. Ця сума є вищою за 40% від мінімалки і фактично встановлює нижню межу для цієї категорії.

Загальні мінімальні розміри пенсії у 2025 році (за даними ПФУ):

Для всіх пенсіонерів, які не працюють, незалежно від стажу — 2725 гривень.

Для пенсіонерів від 65 до 70 років, які не працюють і мають повний стаж — 3370 гривень.

Для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи, якщо є повний стаж — 2980 гривень.

Для пенсіонерів від 70 до 80 років з повним стажем — 3240 гривень (у віці від 75 до 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3240 грн).

Для пенсіонерів від 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків — 3370 гривень.

Всі пенсійні виплати мають «підтягуватися» до встановленої мінімальної пенсії. Якщо розрахункова пенсія виходить меншою, то вона автоматично збільшується до відповідного мінімуму.

Таким чином, пенсія при мінімальній зарплаті та повному страховому стажі не може бути меншою за 3370 гривень.

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Якщо страховий стаж людини є неповним, і зарплата була на рівні мінімальної, розрахунок пенсійних виплат відбувається інакше. У такому випадку пенсія розраховується пропорційно наявному страховому стажу, врахуються індивідуальний коефіцієнт зарплати та середню зарплату по країні за три попередні роки, цей показник регулярно публікується Пенсійним фондом України.

Через складність розрахунків індивідуального коефіцієнта зарплати за велику кількість років, за підрахунками при наявності неповного стажу екпсерти радять краще звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду України.