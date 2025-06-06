Яку суму можна переказувати на картку без податку та комісії: роз’яснення експертів

Податок на переказ коштів на картку

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Перекази з картки на картку в Україні давно стали звичними для мільйонів громадян. Люди щодня надсилають гроші родичам, друзям або оплачують послуги. Але не всі знають, які суми можна переказувати без ризику отримати штраф від податкової або платити податок. Станом на 2025 рік є чіткі правила, які варто знати кожному.

Ліміти на карткові перекази: що змінилося

З 1 квітня 2025 року Національний банк України скасував попередній ліміт у 150 000 грн на місяць, який діяв для переказів з картки на картку між фізичними особами. Тепер офіційно дозволено переказувати будь-які суми без обмежень з боку НБУ.

Банки самі можуть встановлювати власні ліміти (наприклад, 50 000–100 000 грн), залежно від підтвердження джерел доходу або рівня ризику клієнта. Тому, хоча офіційний ліміт НБУ знято, але у вашому банку можуть діяти індивідуальні обмеження.

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Однак це не означає, що всі такі операції повністю звільнені від податкових зобов’язань. Питання податків залишається актуальним, і саме податкова служба контролює, які перекази вважати доходом, а з яких можна не платити податки.

Коли не потрібно платити податок з переказу

Податки не нараховуються, якщо гроші надходять:

1. Від родичів першого ступеня споріднення.

Йдеться про батьків, дітей, подружжя. Такі перекази вважаються подарунками від близьких родичів і не обкладаються податками — незалежно від суми. Тобто, якщо мати переказує сину 100 000 грн — це не вважається доходом і не оподатковується.

2. Як повернення боргу.

Якщо вам повертають гроші, які ви колись позичили, це не є доходом. Але щоб уникнути проблем із податковою, бажано мати підтвердження — розписку або договір позики, де зазначено суму і дату.

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3. Якщо ви самі переказали кошти між власними картками.

Це не вважається операцією між двома особами, а значить — податок також не нараховується.

4. Якщо підприємець-ФОП переказує кошти із підприємницького рахунку на особисту картку.

У такому разі оподаткування не застосовується, але лише якщо ФОП дотримується правил ведення обліку та сплачує податки згідно зі своєю системою оподаткування.

Коли податок обов’язковий

Податкові зобов’язання виникають у таких випадках:

1. Якщо ви отримали переказ як подарунок від не родича.

Наприклад, знайомий або кум подарував вам 10 000 грн на день народження. У цьому випадку ця сума вважається доходом. За законом, подарунки від не близьких родичів оподатковуються за загальною ставкою:

– 18 % — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

– 1,5 % — військовий збір.

Загалом — 19,5 % від суми переказу.

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2. Якщо податкова розцінить ваш регулярний дохід як «підприємницьку діяльність без реєстрації».

Якщо ви часто отримуєте на картку перекази від незнайомих осіб (наприклад, за продаж товарів чи послуг), вас можуть зобов’язати сплатити податки як самозайняту особу. У деяких випадках це може призвести до штрафу або вимоги зареєструвати ФОП.

Яка «безпечна» сума для переказу

За словами юриста Василя Андрусяка, згідно із Податковим кодексом України, неоподатковуваною вважається сума до 2 000 грн на рік, але лише для натуральних подарунків — тобто речей, а не грошей.

Тому автоматично вважати, що можна без податків отримувати 2 000 грн переказом на картку — помилково. Якщо це грошовий подарунок від не родича, навіть сума 2 001 грн уже формально підпадає під оподаткування.

Як убезпечити себе

Якщо переказ відбувається між родичами — бажано вказати призначення платежу («допомога від матері», «грошова допомога від батька» тощо). Якщо повертають борг — зберігайте розписку чи електронний договір позики. Якщо плануєте отримувати перекази як оплату за товари чи послуги — краще зареєструвати ФОП, щоб уникнути штрафів. Не варто регулярно отримувати гроші від сторонніх осіб без пояснення — це викликає запитання у банків і податкової.

Отже, на сьогоднішній день ліміт у 150 000 грн щомісяця скасовано — переказувати можна будь-які суми.

Податок не сплачується, якщо гроші надійшли від родича, як повернення боргу або це ваші власні кошти.

Податок 19,5 % потрібно платити, якщо ви отримали переказ як подарунок від сторонньої особи або як дохід без реєстрації.

Вказуйте призначення платежу і зберігайте документи, щоб мати докази перед податковою.

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