Яким буде курс долара до кінця року: аналітики дали прогноз

Курс валют. / © Національний банк України

Реклама

Минулого тижня український Нацбанк підняв курс до 41,6 грн/долар. Цілком ймовірно, до кінця року вартість одного долара перевалить за позначку у 42 гривні.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU, повідомляє РБК.Україна.

У своєму огляді аналітики зауважують, що НБУ продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.

Реклама

Минулого тижня офіційний курс долара зріс на 1% і досяг 41,6 грн/долар. В ICU зауважують, що це найвищий рівень від початку серпня цього року. Тим часом гривня зміцнилася щодо євро на понад 0,5% - до 48,1 грн/євро.

Обсяг валютних інтервенцій Нацбанку минулого тижня збільшився у понад два рази - до 734 млн доларів. За даними ICU, у вівторок і середу (7-8 жовтня) дефіцит валюти був незначним і не перевищував 100 млн доларів. Натомість у понеділок, 6 жовтня, спостерігався профіцит пропозиції. Однак наприкінці тижня попит на валюту з боку бізнесу знову зріс.

Прогноз аналітиків

Аналітики ICU оцінюють, що, ймовірно, Національний банк ймовірно, зіткнувся з підвищеним попитом на валюту з боку державних установ і змушений був активніше продавати долари з резервів. Своєю чергою, НБУ скористався ситуацією, щоб додатково послабити гривню до рівня, який востаннє спостерігався понад два місяці тому.

"Ми очікуємо, що НБУ може знову укріпити курс, щоб потім поступово ослаблювати його, і такими коливаннями рухатись до понад 42 грн/долар наприкінці року", - наголошують аналітики.

Реклама

Нагадаємо, в Нацбанку повідомили, які долари не беруть банки та обмінники. Зазначається, що фінустанови можуть не приймати деякі купюри іноземних валют. До того ж, цілком законно — адже чинні правила дозволяють відмовлятися від приймання зіпсованих купюр.