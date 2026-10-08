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ТСН у соціальних мережах

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Яким буде курс долара до кінця року і чи "обвалиться" гривня: економіст дав прогноз

Курс американського долара в Україні до кінця поточного року залишатиметься у коридорі 45–46 гривень за долар, вважає економіст.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи буде різкий стрибок долара

Чи буде різкий стрибок долара

До кінця 2026 року різкого обвалу гривні очікувати не варто, курс долара ймовірно, залишатиметься у межах 45–46 гривень.

Про це заявив економіст Володимир Власюк, передають «Новини.LIVE».

За його словами, нинішня девальвація гривні відбувається поступово. Експерт нагадав, що на початку повномасштабної війни долар коштував близько 27 гривень, згодом курс зріс до 34–36 гривень, а протягом останніх років наблизився до позначки 45 гривень.

«Я думаю, оця планка 45–46 залишиться так до кінця року. Провалів не буде», — заявив Власюк.

На його думку, навіть негативне торговельне сальдо не повинно спричинити різкого падіння гривні. Однією з причин стабільності валютного ринку економіст назвав адаптацію української макроекономічної системи до умов війни, а стабільність на валютному ринку гарантується запасами міцності регулятора.

«У нас все ж є досить великі золото-валютні резерви нашого Національного банку. 48 мільярдів доларів, з яких 44 мільярди — це тверда валюта, вважайте долари, і 4 мільярди — це в золоті», — додав Володимир Власюк.

Раніше економісти дали прогноз, за яких умов долар може бути по 50 гривень.

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