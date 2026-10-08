Яким буде курс долара до кінця року і чи "обвалиться" гривня: економіст дав прогноз

Чи буде різкий стрибок долара

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До кінця 2026 року різкого обвалу гривні очікувати не варто, курс долара ймовірно, залишатиметься у межах 45–46 гривень.

Про це заявив економіст Володимир Власюк, передають «Новини.LIVE».

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За його словами, нинішня девальвація гривні відбувається поступово. Експерт нагадав, що на початку повномасштабної війни долар коштував близько 27 гривень, згодом курс зріс до 34–36 гривень, а протягом останніх років наблизився до позначки 45 гривень.

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«Я думаю, оця планка 45–46 залишиться так до кінця року. Провалів не буде», — заявив Власюк.

На його думку, навіть негативне торговельне сальдо не повинно спричинити різкого падіння гривні. Однією з причин стабільності валютного ринку економіст назвав адаптацію української макроекономічної системи до умов війни, а стабільність на валютному ринку гарантується запасами міцності регулятора.

«У нас все ж є досить великі золото-валютні резерви нашого Національного банку. 48 мільярдів доларів, з яких 44 мільярди — це тверда валюта, вважайте долари, і 4 мільярди — це в золоті», — додав Володимир Власюк.

Раніше економісти дали прогноз, за яких умов долар може бути по 50 гривень.

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