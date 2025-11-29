Яким буде курс долара на початку грудня: прогноз банкіра

Політична ситуація також позначається на валютному ринку / © Associated Press

Валютний ринок України продовжує працювати у стані постійної протидії зовнішнім і внутрішнім викликам. На початку грудня найімовірніше долар торгуватиметься нижче 43 гривень, а євро не перевищить 50 гривень.

Такий прогноз озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, пише УНІАН.

З його слів, з одного боку, ризики для валютного ринку залишаються сталими: це проблеми в енергетиці, зниження темпів економіки та подальше зростання цін. Додатковий сезонний чинник — підвищений попит на готівкову валюту: наприкінці року бізнес та населення традиційно збільшують гривневі виплати — бонуси, дивіденди, премії.

Основні показники валютного ринку від 1 до 7 грудня, за його прогнозом, будуть наступними:

коридори валютних змін: 42,2-42,7 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,8 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на готівковому ринку)

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05-0,15 грн, у банках — до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн

Тижневі ж курсові відхилення, за оцінкою експерта, очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу

Раніше економіст Олександр Савченко пояснив причини падіння курсу гривні та дав прогноз на термін до кінця року. Савченко зазначив, що нинішній курс гривні практично не залежить від внутрішніх економічних процесів, а повністю прив’язаний до допомоги європейських та інших міжнародних партнерів і до політичної ситуації, зокрема успіхів чи невдач на фронті.