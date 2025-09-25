Яким буде курс долара на початку жовтня: прогноз банкіра

Значних змін курсу та підвищення попиту на валюту наступного тижня не буде / © Associated Press

Реклама

Упродовж наступного тижня — від 29 вересня до 5 жовтня — на валютному ринку курсових гойдалок не передбачається. Як і раніше, курс долара не дотягуватиметься до 42 гривень — певною мірою психологічної позначки 2025 року.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

З його слів, водночас курс євро, що формується переважно на основі світових торгів пари долар/євро, не вийде за межі 49 гривень, а світове співвідношення цих світових валют залишиться в межах 1,15-1,18.

Реклама

Банкір вважає, що коливання вартості євро можуть бути досить помітними, на відміну від долара, зміни курсу якого будуть радше «косметичними».

«На ринку діє режим керованої гнучкості, що відбивається на курсі долара, як основної іноземної валюти в Україні, і характеризується незначними поточними курсовими змінами. Натомість вартість євро змінюватиметься більш активно. Однак на ринку частковий ажіотаж до євровалюти вже позаду, тому її курс демонструватиме більш конвульсивні зміни, а не системні», — зазначив Лєсовий.

Щодо курсу євро, то експерт зазначив, вже найближчим пара долар/євро має стабілізуватися у межах 1,15-1,18. Це означає, що в Україні курс євро залишатиметься орієнтовно на рівні 48-49 гривень.

«Звісно, за дужки варто винести можливі воєнні обставини, що можуть „скаламутити“ настрої громадян. Передусім ідеться про перебіг бойових дій, наслідки ракетно-шахедних атак, а також суб’єктність країни на світовій арені та рівень матеріально-технічної підтримки від країн-партнерів», — додав банкір.

Реклама

Основні показники валютного ринку від 29 вересня до 5 жовтня, за прогнозом Лєсового, будуть наступними:

коридори валютних змін: 41,25-41,65 грн/дол та 47,5-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,5 грн/дол та 47,5-49 грн/євро (на готівковому ринку)

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05-0,15 грн, у банках — до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу

«Ситуація на валютному ринку на початку жовтня мало чим відрізнятиметься від вересневої. Тобто триватиме період відносного затишшя та прогнозованості. Вага гривні надалі зростатиме, що може віддзеркалитися в кількості нових гривневих депозитів. Тобто, принаймні найближчим часом гривня може скласти достойну конкуренцію долару та євро у питанні заощаджень», — пояснив Лєсовий.

Раніше ми писали, що курс євро знову пішов догори, а от долар дещо знизився у ціні. Чого очікувати від курсу валют в Україні цього тижня та що краще купувати чи продавати — читайте на ТСН.ua.