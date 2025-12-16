Яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року: прогноз економіста

Курс валют / © ТСН

До кінця 2025 року вартість долара триматиметься на рівні близько 42 гривень. Що ж до євро, курс залежатиме від міжнародної ситуації.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів економіст Ілля Несходовський.

У відповідь на дії Федеральної резервної системи США є дії Європейського центробанку, і вони не сприятимуть послабленню євро.

«Це (послаблення євро — ред.) невигідно вцілому для європейської економіки є невигідним», — зазначив експерт.

Тож, на його думку, курс євро коливатиметься на рівні від 49 до 50 гривень. В окремих випадках банки можуть встановлювати вищий курс, додає Несходовський, але реальні операції на ринку з євро будуть здійснюватися за ціною не вище 50 гривень.

Раніше йшлося про те, яким буде курс валют на середу, 17 грудня.

Так, НБУ встановив курс валют на завтра. Американський долар втратив 6 копійок. Показники становитимуть:

Курс долара

1 долар США — 42,18 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,66 (+1 коп.)

Курс злотого