Яким буде курс долара у вересні 2025: прогноз банкіра

У різні періоди місяця курс може як знижуватися, так і зростати / © ТСН

Реклама

У вересні на валютний ринок України впливатимуть три групи факторів: економічні, геополітичні та воєнні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

«У вересні Нацбанк може знизити облікову ставку на 1-0,5 в.п., що стане позитивним свідченням економічної ситуації в країні», — вважає він.

Реклама

На думку експерта, за умов врахування лише економічних та геополітичних факторів суттєвих змін на валютному ринку не очікується. Долар залишатиметься прогнозованим, а коридор його коливань складе 41,6-42 грн/долар.

Вартість євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро.

«Очікується, що 1 євро торгуватиметься у діапазоні 1,15-1,25 долара, а в Україні курс буде варіюватися в межах 48-49,5 гривень», — прогнозує Лєсовий.

Раніше повідомлялося, що про зміни щодо курсу валют України дедалі частіше говорять фінансові аналітики. Експерти вважають, що останній тиждень літа не принесе несподіванок, але сезон дешевого долара добігає кінця.

Реклама

За прогнозом експерта Олега Пендзина, Національний банк продовжить ще тиждень тримати нинішній курс гривні, аби якомога довше відтермінувати зростання цін у поточному році. Цьому поки сприяють малоактивний міжбанківський ринок, низький попит на готівкову валюту з боку населення і значні золотовалютні резерви, які, за останніми даними НБУ, перевищують 43 млрд доларів.