Яким буде курс долара в перший тиждень квітня: прогноз банкіра

Курс долара. / © pixabay.com

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Протягом першого тижня квітня курсові коливання на валютному ринку, зокрема щодо долара, будуть незначними. Що більше - незагрозливими для ринку.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі “РБК-Україна”.

"Можна спрогнозувати, що наступного тижня коридор валютних змін залишиться в межах 41,4-41,8 грн/долар, тобто за підсумками березня (порівняно з лютим) курс долара може додати до 1% вартості", - сказав він.

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Якщо порівнювати курсові показники з початком року, то тут ситуація матиме відносно сталий вигляд, адже офіційний курс на 1 січня склав 42,02 грн/долар.

Він нагадав, що починаючи з грудня Нацбанк тричі змінював облікову ставку, збільшивши її з 13% до 15,5%. Це позначаються на валютному ринку, адже впродовж березня валютний курс перебував в стані стагнації.

Прогноз курсу

коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42 грн/долар на міжбанку та 41,4-42 грн/долар на готівковому ринку.

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Тобто, цілком можливо, що загальна палітра валютного ринку не зазнає жодних радикальних змін: навряд чи додадуться якісь нові обставини, що сигналізуватимуть про зміну поточних трендів. Наразі валютному ринку не загрожують стрімкі та системні зміни", - додав банкір.