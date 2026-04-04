Яким буде курс долара в Україні перед Великоднем: прогноз банкіра

Курс валют. / © Associated Press

В Україні в першу декаду квітня валютний ринок залишатиметься контрольованим. Втім, можливі ситуативні коливання. Одним із головних чинників, що впливатимуть на валюту, будуть зовнішні події та внутрішні ціни на пальне.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

З його слів, український ринок залежатиме від вартості нафти, а тому будь-які загострення на Близькому Сході можуть швидко відображатися на цінах і на українських АЗС, і в ширшому споживчому сегменті.

Експерт пояснив, що таке зростання вартості неминуче впливає на валютний ринок. Адже бізнесу потрібна валюта для нових закупівель, енерготрейдерам — для оперативного реагування на зміни, а частина громадян у такі моменти традиційно намагається зберігати кошти у твердій валюті.

Втім, інший чинник впливу на валютний ринок — наближення Великодня. Лєсовий пояснює, що традиційно напередодні свят частина населення продає валюту через додаткові витрати. Через це в окремі дні на готівковому ринку пропозиція може частково переважати попит.

Курс долара перед Великоднем

Обмінники можуть скористатися ситуацією та опустити курс купівлі на 0,4-0,5 грн нижче за курс купівлі на міжбанку.

«У підсумку курс купівлі долара на готівковому ринку може тимчасово знизитися до 43,5-43,75 грн», — сказав Лєсовий.

«Долар залишатиметься поблизу 44 грн, а євро поблизу 51 грн. Готівковий ринок може мати вигляд дещо більш нервовий через поведінку обмінників, однак загальну стабільність підтримуватиме Нацбанк», — каже банкір.

Коридори валютних змін становитимуть:

на міжбанку: 43,7-44,25 грн за долар та 49,5-52 грн за євро;

на готівковому ринку: 43,5-44,5 грн за долар та 50,5-52 грн за євро;

щоденні курсові зміни можуть становити на міжбанку — до 0,05-0,15 грн, у банках — до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн.

Курс валют в Україні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що курс долара може злетіти до 50 грн. Ситуація на валютному ринку України безпосередньо залежатиме від того, чи отримає наша держава критично важливе фінансування від європейських партнерів.

Зауважимо, у березні гривня била антирекорди. Водночас Нацбанк штучно стримував падіння валюти, продаючи на міжбанківському ринку понад мільярд доларів. Зокрема, протягом робочого тижня 9-13 березня НБУ реалізував на міжбанківському валютному ринку 1037,32 млн доларів.