Яким буде прожитковий мінімум від 1 квітня 2026 року для різних категорій громадян і на що він впливає

Прожитковий мінімум

Згідно із законом про Державний бюджет, показник прожиткового мінімуму в Україні від 1 квітня 2026 року залишиться незмінним, оскільки його розмір було зафіксовано ще на початку року. Ця сума є базовим державним стандартом, який відображає вартість мінімального набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для нормального життя людини. Попри те, що квітневого підвищення не передбачено, актуальні цифри є вищими за минулорічні.

Розміри прожиткового мінімуму за категоріями

Для різних соціальних і демографічних груп населення встановлено окремі рівні виплат, які діятимуть без змін до кінця 2026 року. Зокрема, у середньому на одну особу цей показник становить 3 209 гривень, тоді як минулого року він тримався на позначці 2 920 гривень.

Для дітей віком до 6 років норматив зафіксовано на рівні 2 817 гривень, а для дітей та підлітків від 6 до 18 років сума є вищою і складає 3 512 гривень.

Для працездатних громадян, чиї доходи та податки безпосередньо прив’язані до державних стандартів, прожитковий мінімум становить 3 328 гривень замість колишніх 3 028 гривень.

Водночас для людей, які втратили працездатність, зокрема для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, цей показник визначено на рівні 2 595 гривень, що також є вищим за попереднє значення у 2 361 гривню.

На які показники впливає прожитковий мінімум в Україні

Прожитковий мінімум є фундаментом для обчислення величезної кількості соціальних гарантій та фінансових зобов’язань. Насамперед він визначає мінімальний розмір аліментів, який розраховується на основі нормативу для дитини відповідного віку.

Також цей показник є базою для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям, виплат на дітей та підтримки громадян із низьким рівнем доходу, оскільки від нього залежить і саме право на отримання такої допомоги, і її кінцевий розмір.

У трудовій та податковій сферах прожитковий мінімум для працездатних осіб впливає на право отримання певних податкових пільг та на систему соціального страхування, де він слугує орієнтиром для мінімальних і максимальних страхових виплат.

Важливою є і роль цього показника в індексації доходів — 2026 року індексації підлягає лише та частина заробітної плати, яка не перевищує 3 328 гривень.

Крім того, до нього часто «прив’язані» суми штрафів, адміністративних зборів та інших обов’язкових платежів, що робить цей норматив визначальним для фінансового планування як держави, так і кожного громадянина.

На які показники не впливає прожитковий мінімум

Хоча прожитковий мінімум є важливою цифрою, він не є базою для розрахунку низки ключових фінансових виплат, які напряму залежать від іншого показника — мінімальної заробітної плати.

Насамперед прожитковий мінімум не впливає на розмір мінімальної заробітної плати. Це два різні нормативи, які встановлюються законом про Держбюджет окремо. Відповідно, зміна прожиткового мінімуму не тягне за собою автоматичного перегляду мінімальних окладів працівників.

Так само прожитковий мінімум не використовується для розрахунку податків для бізнесу. Зокрема, від нього не залежить розмір єдиного податку для платників першої та другої груп, а також сума мінімального єдиного соціального внеску (ЄСВ). Усі ці виплати, які здійснюють підприємці за себе та своїх працівників, залишаються прив’язаними до рівня мінімальної зарплати.

Це означає, що навіть якщо прожитковий мінімум для працездатних осіб зростає, податкове навантаження на малих підприємців залишається стабільним, доки держава не прийме рішення змінити саме розмір мінімальної заробітної плати.