Пенсія вчителів

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Освітяни мають змогу виходити на пенсію як за віком, так і за вислугу років. 2025 року для них також передбачені додаткові щомісячні виплати, які держава назвала «учительською тисячею». Які умови призначення пенсії для педагогів, як розраховується розмір виплат і хто отримає доплати

Пенсія для вчителів за вислугу років: хто має право

Педагоги в Україні мають можливість вийти на пенсію не лише за віком, як інші працівники, а й за вислугу років. Це право передбачене для тих, хто працює в навчальних закладах, дошкільних установах, школах-інтернатах, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах на відповідних педагогічних посадах. Умовою призначення пенсії за вислугою років є досягнення віку 55 років і наявність достатнього спеціального стажу.

Згідно з чинним законодавством, мінімальна тривалість стажу для оформлення такої пенсії поступово зростає. Якщо 2020 року для призначення пенсії потрібно було мати 28 років спеціального педагогічного стажу, то 2024-го вимога зросла до 30 років. Таким чином, щоб отримати право на пенсію за вислугу років 2025 року, освітяни мають мати не менше 30 років безперервної роботи у сфері освіти на посадах, визначених Кабінетом Міністрів.

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Раніше, до 1 січня 2016 року, освітяни мали можливість вийти на пенсію за вислугу років, тобто виключно за наявність необхідного трудового стажу, який становив від 25 до 26 і більше років, без будь-яких вікових обмежень. Це означало, що вчителі та інші педагоги могли йти на заслужений відпочинок значно раніше, ніж їхні колеги з інших галузей, які досягали певного віку.

Однак, ситуація змінилася після 1 квітня 2024 року. Тепер, щоб оформити пенсію за вислугу років, педагогам необхідно відповідати двом обов’язковим умовам одночасно:

Мати щонайменше 30 років страхового стажу (тобто офіційно відпрацьованих і сплачених внесків).

Досягти віку 55 років.

Таким чином, для сучасних педагогів простого «стажу» вже недостатньо — тепер вони мають дочекатися і певного віку, щоб скористатися правом на пенсію за вислугу років.

Важливо також зазначити, що якщо педагог отримує пенсію за вислугу років, але при цьому продовжує працювати в закладах освіти, виплата пенсії призупиняється на період працевлаштування. Тобто отримувати пенсію і працювати одночасно на посаді вчителя не дозволено. Водночас, якщо особа працює на інших, непедагогічних посадах — обмеження не діють.

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Розмір пенсії вчителів за вислугу років: як розраховується

Пенсія за вислугу років, яку можуть оформити педагогічні працівники в Україні, напряму залежить від двох ключових чинників — тривалості педагогічного стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. Формула розрахунку враховує індивідуальний коефіцієнт заробітку вчителя, тривалість його стажу, а також середню заробітну плату в країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

Середній розмір пенсії вчителів за вислугу років сьогодні становить орієнтовно 5 000–6 000 гривень, якщо людина мала середній рівень офіційної заробітної плати. Наприклад, за зарплати близько 14 500 грн, яку офіційно отримував педагог, пенсійна виплата може досягати 5 700 гривень на місяць. Якщо ж педагог мав вищу заробітну плату та довший стаж, пенсія може бути вищою, але не більше граничної межі, встановленої державою.

Максимальний розмір пенсії для вчителів, як і для інших пенсіонерів, обмежується законом. У 2024–2025 роках ця межа становить 23 610 гривень на місяць — це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Щоб отримувати максимальну суму, необхідно мати дуже високий офіційний заробіток протягом усього трудового життя та тривалий педагогічний стаж.

До основної пенсії за вислугу років також можуть додаватися індивідуальні надбавки. Наприклад, у разі наявності статусу «ветерана праці», інвалідності, на утриманні неповнолітніх дітей або при досягненні певного віку. Проте всі ці надбавки призначаються окремо та не є частиною базової формули розрахунку пенсії за вислугу.

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Умови призначення пенсії за вислугу років та додаткові надбавки до неї

Пенсія за вислугу років для педагогічних працівників призначається не автоматично — для її оформлення необхідно не лише досягти відповідного стажу та віку, а й звільнитися з посади, яка дає право на таку пенсію. Це одна з ключових умов, прописаних у законодавстві: пенсію за вислугу років можна отримати лише після звільнення з педагогічної посади.

Важливо розуміти, що якщо особа, яка вже оформила пенсію за вислугою років, знову працевлаштовується на педагогічну посаду (наприклад, повертається до школи як учитель чи вихователь), виплата пенсії автоматично призупиняється. Відновити її можна лише після повторного звільнення з цієї посади. Це положення діє незалежно від форми працевлаштування — як на повну ставку, так і за сумісництвом.

Окрім самої пенсії, педагоги мають право на додаткову надбавку за вислугу років. Вона розраховується відсотково до посадового окладу й залежить від тривалості педагогічного стажу:

за стажу від 3 до 10 років надбавка становить 10%;

за стажу від 10 до 20 років — 20%;

за стажу понад 20 років — 30%.

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