Який стаж і зарплату потрібно мати, щоб отримувати 11 000 гривень пенсії в Україні

Який стаж і зарплату потрібно мати, щоб отримувати 11 000 гривень пенсії

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Для багатьох українців питання розміру майбутньої пенсії є надзвичайно актуальним. Саме високий рівень заробітної плати та достатній страховий стаж дозволяють суттєво підвищити розмір виплат після виходу на заслужений відпочинок. Щоб розраховувати на пенсію в розмірі 11 000 гривень, необхідно відповідати певним критеріям щодо стажу та середньомісячної заробітної плати. Ці вимоги можна визначити за допомогою пенсійного калькулятора.

Яка повинна бути зарплата та стаж, щоб отримувати пенсії в 11 000 гривень

Який повинен бути стаж, щоб отримувати таку пенсію?

Наразі, для того щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

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Якщо ваш страховий стаж знаходиться в діапазоні від 22 до 31 року, то право на пенсію виникне лише після досягнення 63-річного віку.

Для тих, хто має ще менший стаж, але не нижче мінімально необхідних 15 років, вихід на пенсію можливий тільки після досягнення 65 років.

Яка повинна бути зарплата?

Ці вимоги є обов’язковими для отримання виплат, які належать за віком. Крім тривалості страхового стажу, другим ключовим фактором, що впливає на розмір вашої майбутньої пенсії, є розмір офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Пенсійна формула враховує середній заробіток, з якого сплачувалися страхові внески.

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За розрахунками, чоловікові віком 60 років, який має необхідні 32 роки страхового стажу, потрібно мати середньомісячну заробітну плату близько 31 400 гривень.

Ці прорахунки стосуються виходу на пенсію за загальними правилами, тобто без урахування пільгових умов, які можуть застосовуватися для окремих категорій громадян (наприклад, ветеранів, дітей війни, почесних донорів, або тих, хто працював на шкідливих виробництвах).

Пенсійна виплата розраховується за формулою, яка враховує:

Середню зарплату по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати пенсіонера (співвідношення його власної зарплати до середньої зарплати по країні за кожен місяць страхового стажу).

Коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу, помножена на 1%).

Таким чином, чим вища офіційна заробітна плата, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду, і чим довший страховий стаж, тим вищою буде пенсія.

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