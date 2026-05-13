Який стаж може «не побачити» Пенсійний фонд: який період, крім роботи, зараховують до нього

Страховий стаж

Під час оформлення пенсійних виплат майбутні пенсіонери часто стикаються з неприємним сюрпризом, реальна кількість відпрацьованих років не збігається з даними Пенсійного фонду. Причина криється у зміні законодавства, яка відбулася понад двадцять років тому, та жорстких вимогах до документального підтвердження діяльності. Для того, щоб уникнути втрати частини виплат, важливо розуміти різницю між трудовим та страховим стажем, а також знати, які періоди ПФУ «не бачить» без додаткових дій з боку громадянина.

Як зараховується стаж зараз: від трудової книжки до страхових внесків

Головним вододілом у пенсійній системі України стала дата 1 січня 2004 року, коли офіційно було впроваджено поняття «страховий стаж». До цього моменту головним документом була трудова книжка, і весь зафіксований у ній стаж автоматично прирівнюється до страхового. Проте після 2004 року правила кардинально змінилися, тепер визначальним фактором є не сам факт роботи, а сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Сьогодні всі дані про сплачені внески накопичуються у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Це означає, що для підтвердження роботи після 2004 року паперова трудова книжка фактично не потрібна, оскільки Пенсійний фонд володіє повною цифровою інформацією про кожного працівника. Однак, якщо роботодавець не сплачував внески або робив це нерегулярно, цей час просто «випадає» із розрахунку пенсії.

Періоди, які потрапляють під ризик незарахування

Найчастіше труднощі виникають із підтвердженням періодів діяльності, що здійснювалася до 2004 року без належного оформлення. Якщо у трудовій книжці відсутній відповідний запис або він зроблений із помилками, а інші підтверджувальні документи не збереглися, ПФУ не врахує цей час у стаж.

Також у зоні ризику знаходяться особи, які працювали за цивільно-правовими договорами до 2016 року. Якщо в цей період за договором не сплачувалися страхові внески, така діяльність не буде зарахована до стажу.

Окремі правила діють для періодів навчання та догляду за дітьми, де ключову роль відіграє дата події. До 2004 року навчання у вищих навчальних закладах на денній формі зараховувалося до загального стажу без додаткових умов. Проте для тих, хто навчався пізніше, цей час врахують лише за умови добровільної сплати страхових внесків.

Щодо догляду за дитиною, то до страхового стажу включаються лише періоди до досягнення дитиною трирічного віку.

Розрахунок стажу місяцями та можливість доплати

В основі підрахунку стажу лежить календарний місяць, і для його повного зарахування має бути виконана умова щодо мінімального внеску. Якщо сума ЄСВ, сплачена за місяць, є меншою за встановлений мінімум (що часто трапляється при роботі на неповну ставку), цей період зарахують до стажу не повністю, а пропорційно сплаченій сумі.

Проте законодавство залишає можливість виправити ситуацію за допомогою доплати до мінімального страхового внеску. Якщо людина відпрацювала повний місяць, але внесок був недостатнім, вона може звернутися до Пенсійного фонду для розрахунку суми доплати. Після внесення необхідних коштів такий місяць буде зараховано до страхового стажу як повний.

