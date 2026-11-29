Ялинки / © Pexels

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В Україні за самовільно зрубану ялинку можна отримати чималий штраф. Причому сума залежатиме від того, де саме зрубали дерево, чи було порушення повторним і якої шкоди завдали довкіллю.

Про це йдеться на порталі Безплатної правничої допомоги.

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Так, за незаконну вирубку ялинки в лісі передбачено штраф від 510 до 1020 гривень. Якщо протягом року людину вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення, сума зростає до 1020–1530 гривень.

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Для посадових осіб покарання суворіше: до 5100 гривень за перше порушення та від 10 200 до 15 300 гривень за повторне.

Який штраф за ялинку в місті чи селі

Якщо самовільно зрубати дерево в межах населеного пункту, штраф для громадян становитиме від 170 до 510 гривень.

Посадовим особам і фізичним особам-підприємцям за таке порушення загрожує від 510 до 850 гривень.

Коли за ялинку загрожує кримінальна відповідальність

Незаконна вирубка може обернутися значно серйознішими наслідками, якщо лісу завдано істотної шкоди. Зокрема, у наданих умовах ідеться про збитки понад 30 280 гривень.

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У такому випадку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Альтернативним покаранням може стати пробаційний нагляд на строк до трьох років, обмеження або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо порушення вчинене повторно або групою осіб, загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

За незаконну вирубку дерев у заповідниках або на територіях природно-заповідного фонду штраф становить від 25 500 до 34 000 гривень. Також можливе обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Крім штрафу, порушник повинен відшкодувати завдані збитки. Їх визначають за спеціальними таксами, затвердженими постановою Кабміну №665 від 23 липня 2008 року. Розмір відшкодування залежить, зокрема, від діаметра зрубаного дерева.

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Як перевірити, чи ялинка легальна

Перед новорічними святами місцева влада повідомляє про офіційні місця продажу ялинок.

Дерева, які продають легально, повинні мати спеціальні чипи або етикетки з інформацією про лісове господарство та походження ялинки.

Тож самовільно зрубана ялинка може обійтися значно дорожче за придбану в офіційному місці продажу.

У Києві вже встановлюють головну новорічну ялинку

Тим часом на Софійській площі в Києві від 27 листопада триває встановлення головної новорічної ялинки України. Її висота становитиме 18 метрів, а для оформлення використають близько 3 тисяч хвойних гілок. Цьогорічна святкова інсталяція матиме назву «Світло всередині». Урочисто засвітити ялинку планують 6 грудня, у День святого Миколая.

Через ситуацію в енергосистемі гірлянди працюватимуть автономно — від генератора та акумуляторів, а святкове освітлення вмикатимуть до 22:00. Великого різдвяного ярмарку та додаткових розваг на площі не буде. Поруч із ялинкою працюватиме лише одна точка з гарячими напоями.

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