IBOX BANK збільшує свій статутний капітал і стає банком другої групи

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем Національного банку України підтвердив виконання IBOX BANK усіх економічних нормативів, що дозволяють фінустанові стати банком другої групи. Про це стало відомо після погодження Нацбанком нової редакції статуту IBOX BANK у зв'язку із збільшенням статутного капіталу до 741 млн грн.

"Попри війну, банк капіталізує весь дохід і стає банком другої групи. Такі інвестиції – це наш внесок у стабільність економіки України в умовах воєнного стану. Послідовність запровадження нашої стратегії та масштабування дозволяє показати значне зростання за всіма основними показниками. За останні кілька років активи IBOX BANK зросли майже вчетверо, що сприяло росту та трансформації в банк середнього розміру", – сказала акціонер та Голова Наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова.

Акціонери IBOX BANK інвестували понад 500 млн грн. у розвиток банку 28 лютого 2022 року. Збільшення статутного капіталу IBOX BANK підтверджує непохитну віру акціонерів в економіку України, стабільність банківської системи, яка стане опорою відновлення країни після Перемоги України над армією окупанта.

"Незважаючи на відкриту військову агресію проти України, а також військові дії, IBOX BANK веде повноцінну діяльність у надскладних умовах. Акціонери IBOX BANK вірять в Україну і в Перемогу над ворогом", – наголосив Голова правління IBOX BANK Петро Мельник.

IBOX BANK працює на українському фінансовому ринку з 1993 року, а за підсумками 2021 року НБУ назвав IBOX BANK одним із найприбутковіших банків України.

За минулий рік кредитно-інвестиційний портфель показав приріст 67%, а балансовий капітал збільшився на 136%. Таким чином, фінансові показники за підсумками минулого року, у порівняні з 2020 роком, зросли на 378%.

Нагадаємо, минулого року IBOX BANK продовжив розширювати мережу відділень, випустив нові карткові продукти, зокрема спільно з партнером Moneyveo. Спільно з Visa запущено безконтактні платежі Apple Pay, Google Pay та Garmin Pay.

У грудні 2021 року IBOX BANK запустив мобільний додаток для смартфонів під керуванням ОС Android та iOS.