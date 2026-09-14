Ідея Банк до свого 37-річчя пропонує депозит «Акційний» із річною ставкою до 17,37% річних

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В Ідея Банку можна розмістити кошти на строковому депозитному вкладі для фізичних осіб «Акційний». Цей гривневий вклад у банку присвятили 37-й річниці заснування фінустанови. На першому етапі у період - до 7 жовтня - депозит має максимальну ставку - до 17,37%.

Головні умови та переваги нового вкладу «Акційний» від Ідея Банку

Новий депозит «Акційний» можна відкрити на 6, 9 та 12 місяців з виплатою відсотків щомісячно або у кінці терміну. Також можливе поповнення: для вкладу на 6 місяців — протягом 10 днів з моменту укладення договору, а для розміщень на 9 та 12 місяців — протягом 30 днів з моменту укладення договору.

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У разі поповнення депозиту збільшується процентна ставка за вкладом. Таким чином клієнти можуть впливати на умови депозиту та збільшувати дохідність.

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Відсоткова ставка за вкладом «Акційний» на всі терміни однакова — 16,77%. Але цікавою особливістю депозиту є наявність надбавки до вкладу, що становить від 0,1% до 0,6% (залежно від суми).

Ставка за вкладом «Акційний» з урахуванням бонусу:

17,37% — від 1 млн грн;

17,27% — від 500 тис. грн;

17,17% — від 300 тис. грн;

17,07% — від 200 тис. грн;

16,97% — від 150 тис. грн;

16,87% — від 100 тис. грн.

Максимальна відсоткова ставка за вкладом «Акційний» — 17,37%. Вкладник може відкрити вклад з «0,00 грн», зафіксувавши відсоткову ставку. Мінімальна сума вкладу 1,00 грн. Поповнення вкладу із зафіксованою ставкою можливе протягом 30 днів.

Оформити депозит «Акційний» можна дистанційно за кілька хвилин через мобільний застосунок O.Bank від Ідея Банк, де клієнтам в будь-який час доступні інструменти для управління вкладом та контролю нарахованого доходу, або у відділенні Ідея Банку.

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Які умови розміщення коштів на популярному вкладі «Акційний»?

Валюта: гривня.

Вклад можна оформити за максимальною акційною ставкою - до 7 жовтня 2026 року (онлайн — в додатку O.Bank або у відділенні Ідея Банку).

Процентна ставка: від 16,77% до 17,37% річних.

Мінімальна сума: від 1 грн.

Строк: 6, 9, 12, місяців.

Виплата відсотків — щомісяця або в кінці строку (обирає клієнт).

Надбавки до базової ставки, яка становить 16,77% річних, — від 0,10% до 0,60% (залежно від суми вкладу).

Оформлення: онлайн у мобільному застосунку O.Bank або у відділенні.

Ідея Банк — один із лідерів за темпами залучення вкладів.

Станом на 1 вересня 2026 року обсяг вкладів клієнтів — фізичних осіб в Ідея Банку у гривневому еквіваленті становить 5,8 млрд грн, тоді як станом на 1 січня 2026 року портфель вкладів був на рівні 4,8 млрд. Отже, від початку року обсяг вкладів збільшився на 1 млрд грн або на 17,2%.

Станом на 1 вересня 2026 року частка депозитів, оформлених через мобільний застосунок O.Bank, становить 72%, тоді як через відділення банку оформлюється 33—35% розміщених клієнтами у банку депозитних вкладів.

Довідка

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АТ «Ідея Банк» — провідний український банк з високим індексом стійкості та фінансової стабільності. Банк було засновано в 1989 році. У 2025 році українська бізнес-група ТАС придбала 100% акцій банку у польського Getin Holding. АТ «Ідея Банк» внесено Національним банком України до переліку системно важливих банків України. Ідея Банк спеціалізується на широкому спектрі послуг населенню, а також беззаставному кредитуванні малого бізнесу.

Банківська ліцензія НБУ Nº96 від 04.11.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків за Nº46

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