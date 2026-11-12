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У межах програми клієнтам доступний транзакційний кешбек за оплату картками банку з використанням кредитних коштів. Розмір винагороди залежить від обраної категорії та умов програми й може сягати 50% суми витрат. Нарахована винагорода підлягає оподаткуванню відповідно до вимог чинного законодавства України. Банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори під час виведення бонусів, тому клієнт отримує суму після оподаткування.

У мобільному застосунку O.Bank клієнт може переглянути доступні категорії кешбеку та самостійно обрати дві категорії на місяць. Категорії можна змінювати відповідно до власних потреб та уподобань.

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Зокрема, за транзакціями в категорії «Міський транспорт» можна отримати кешбек до 50%, а за категорією «Краса та догляд» кешбек становить 4% від суми витрат. Повний перелік доступних категорій, розміри винагороди та умови її нарахування клієнти можуть переглянути безпосередньо в застосунку O.Bank.

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Максимальна сума кешбеку на місяць становить 500 грн. Кешбек діє по всій території України, крім тимчасово окупованих територій внаслідок збройної агресії російської федерації, та на території інших країн, крім російської федерації та Республіки Білорусь.

Також програма лояльності Ідея Банку включає реферальну програму «Запроси друзів», у межах якої клієнти можуть отримувати винагороду за залучення нових клієнтів. Загальна сума винагороди — до 50 000 грн на одного клієнта на місяць. Зазначені суми є сумами до оподаткування. Банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори, а клієнту зараховується винагорода після оподаткування.

Реферальна програма проводиться для Клієнтів та Користувачів, які зареєстровані та/або проживають на території України, окрім тимчасово окупованої території АР Крим, територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні.

У застосунку O.Bank клієнт може переглядати накопичені бонуси та самостійно ініціювати їх виведення. Для цього потрібно натиснути кнопку «Вивести бонуси» й обрати рахунок, на який буде зараховано кошти. Після підтвердження операції банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори, а сума після оподаткування одразу зараховується на обраний рахунок.

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Щоб запросити друзів, необхідно авторизуватися в застосунку O.Bank, перейти до розділу «Бонуси» та обрати опцію «Запросити друзів». Після цього, поділитися реферальним посиланням через один із запропонованих месенджерів або скопіювати та надіслати його вручну.

АТ «Ідея Банк». Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за №46.

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