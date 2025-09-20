- Дата публікації
Ідентифікація для отримання соцдопомоги: як пройти процедуру до 1 жовтня 2025 року
Пенсійний фонд України нагадує: усі одержувачі державних соціальних допомог та стипендій повинні пройти обов’язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, інакше виплати призупинять.
Від липня 2025 року Пенсійний фонд України став єдиним органом, що здійснює виплату 39 видів державних соціальних допомог і стипендій. Якщо ви претендуєте на одну з таких виплат, обов’язково пройдіть відповідну процедуру до 1 жовтня.
Одержувачі соцдопомог зобов’язані пройти особисту ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. У разі її відсутності виплати будуть призупинені, попереджає Головне управління Пенсійного фонду у Луганській області.
Хто має пройти ідентифікацію
Усі отримувачі державних соціальних допомог та соціальних стипендій, що перейшли під адміністрування ПФУ.
Особи, які оформлюють нові заяви після 1 липня 2025 року. У такому разі ідентифікація є частиною процесу подання документів.
Де можна пройти ідентифікацію
У сервісному центрі ПФУ — незалежно від місця реєстрації.
Через відеоконференцзв’язок — попередньо подавши заявку.
В електронному кабінеті на порталі ПФУ — за допомогою «Дія.Підпис» або «Дія ID».
У дипломатичних установах за кордоном — для громадян, які тимчасово проживають за межами України.
Як записатися на відеоідентифікацію
Через вебпортал ПФУ:
перейдіть на portal.pfu.gov.ua;
виберіть розділ «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку»;
заповніть анкету, додайте контактні дані та оберіть платформу для відеозв’язку;
прикріпіть копії необхідних документів (паспорт, ІПН тощо).
Через Контакт-центр ПФУ:
зателефонуйте за одним із номерів: 0800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;
оберіть у меню пункт «Питання щодо державної соціальної допомоги, компенсацій та стипендій» (натисніть цифру 2);
повідомте оператору свої дані, e-mail та номер телефону.
Як відбувається відеоідентифікація
Упродовж 30 календарних днів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після подання заявки, з вами зв’яжеться працівник ПФУ для узгодження часу. Під час онлайн-спілкування фахівець перевіряє документи та підтверджує вашу особу.
