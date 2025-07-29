Ідентифікація пенсіонерів в Україні: кого стосується, як проходити, що змінилося від липня 2025 року

Ідентифікація пенсіонерів

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В Україні в 2025 року змінився порядок проведення ідентифікації пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат. Відповідне рішення затвердив Кабінет Міністрів, ухваливши постанову №299, якою врегульовано процедуру підтвердження особи для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном. Ідентифікація необхідна для збереження виплат і продовження пенсійного забезпечення.

Хто зобов’язаний пройти ідентифікацію

Нова процедура торкнеться лише окремих категорій пенсіонерів. Передусім це стосується:

громадян, які отримують пенсійні або страхові виплати і постійно проживають на тимчасово окупованих територіях України;

тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав із окупованих регіонів і не став на облік як внутрішньо переміщена особа (ВПО);

українців, які перебувають за кордоном і продовжують отримувати пенсійні виплати.

Також ідентифікація обов’язкова для осіб, які отримують адресну соціальну допомогу, якщо вона була призначена на період з лютого 2022 по червень 2025 року включно. Якщо такі особи не пройдуть процедуру до 1 жовтня 2025 року, виплата буде тимчасово припинена, але без остаточного позбавлення права — кошти залишаться на рахунку до з’ясування обставин.

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Водночас громадяни, які перебувають за кордоном і отримують пенсію на підставі міжнародних угод України з іншими державами, проходити додаткову ідентифікацію не повинні.

Коли потрібно пройти ідентифікацію

Кінцевим терміном для проходження ідентифікації визначено 31 грудня 2025 року. До цієї дати пенсіонери з тимчасово окупованих територій та особи, які перебувають за кордоном, мають підтвердити свою особу.

Для отримувачів державної соціальної допомоги, які проживали на тимчасово окпоуваних теориторіях ТОТ, або за кордоном, крайній термін — 1 жовтня 2025 року. У разі пропуску цього терміну виплата буде припинена, але особа зможе звернутись повторно і поновити нарахування після успішної ідентифікації.

Як проходити ідентифікацію: доступні способи

Пенсійний фонд України передбачив кілька способів проходження ідентифікації, залежно від ситуації та місця перебування особи. Найзручніший варіант — це онлайн-підтвердження через офіційний сайт ПФУ або застосунок «Дія». Нижче наведено повний перелік доступних способів:

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1. Онлайн через особистий кабінет ПФУ

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або за допомогою Дія.Підпису. У кабінеті слід заповнити відповідну форму для підтвердження особи.

2. Відеоідентифікація через відеозв’язок

Цей варіант доступний для осіб, які фізично не можуть відвідати відділення ПФУ. Пенсіонер має подати заявку на проведення відеозустрічі з представником Пенсійного фонду, який перевірить документи у режимі онлайн через Skype, Google Meet, Viber або інші платформи.

3. Особисте відвідування сервісного центру Пенсійного фонду

Для громадян, які перебувають на підконтрольній території України, доступна можливість підтвердити свою особу у найближчому відділенні Пенсійного фонду. З собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.

5. Через дипломатичні установи за кордоном

Пенсіонери, які постійно мешкають за межами України, можуть звернутися до консульства або посольства України в країні перебування. Консул оформлює довідку про підтвердження особи, яку потім потрібно подати до органу Пенсійного фонду в Україні. Заяву можна подати поштою або через електронний кабінет із застосуванням КЕП.

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Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

У разі, якщо пенсіонер не пройде процедуру ідентифікації до встановленого терміну, нарахування пенсії або соціальної допомоги буде призупинено. Однак це не означає повне позбавлення виплат — кошти зберігаються на рахунку Пенсійного фонду, і їх можна буде отримати після того, як особа виконає вимоги щодо підтвердження особи.

Якщо ж після призупинення виплат ПФУ з невідомих причин не поновлює виплати, громадянин має право звернутись зі скаргою до регіонального управління Пенсійного фонду, Уповноваженого з прав людини або до адміністративного суду.

Які документи необхідно надати

Для успішного проходження ідентифікації потрібно мати при собі наступні документи:

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

пенсійне посвідчення;

для внутрішньо переміщених осіб — довідку ВПО;

за потреби — документи, які підтверджують перебування за кордоном (довідки з консульства тощо).

Ідентифікація пенсіонерів — це обов’язкова процедура, яка дає змогу Пенсійному фонду актуалізувати дані та уникнути шахрайства. Для більшості пенсіонерів, які живуть в Україні, нічого не змінюється. Але для тих, хто перебуває на ТОТ або за межами країни, підтвердження особи стане важливою умовою для подальшого отримання пенсій.

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Що змінилося від липня 2025 року

Від липня 2025 року в Україні набула чинності постанова Кабінету Міністрів №720, яка спрощує процес ідентифікації.

Відтепер пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду окремо, якщо вони отримують пенсію через уповноважений банк. Достатньо один раз особисто з’явитися у відділенні банку після 1 липня 2025 року та здійснити будь-яку фінансову операцію — це автоматично буде зараховано як проходження ідентифікації. Банк сам передає дані до ПФУ, підтверджуючи, що особа жива та користується рахунком.

Ця зміна особливо важлива для літніх людей, які не користуються електронними сервісами або не мають технічної можливості пройти відеоідентифікацію.

Однак варто зазначити, що ця норма діє лише для уповноважених банків, які мають угоди з Пенсійним фондом щодо обслуговування пенсійних рахунків. Якщо особа користується послугами банку, що не входить до цього списку, ідентифікацію потрібно пройти іншим способом.

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Оновлений порядок ідентифікації пенсіонерів передбачає гнучкий підхід — залежно від обставин, процедуру можна пройти онлайн, через банк, у сервісному центрі ПФУ або навіть за кордоном. Ключова новація — автоматична ідентифікація через банки з липня 2025 року — значно спрощує життя більшості пенсіонерів. Однак тим, хто перебуває на ТОТ чи за межами України, слід уважно стежити за термінами, щоб не втратити виплати.