Іменну ручку Джо Байдена придбали за шалену суму на аукціоні на підтримку ЗСУ

На благодійному аукціоні Prozorro.Продажі та "Укроборонпрому" продали іменну ручку президента США Джо Байдена.

Її придбали за 600 тисяч гривень. Кошти підуть на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Іменна ручка Джо Байдена / Фото: facebook.com/ukroboronprom

"Переможець торгів попросив не робити досягнення з його вчинку, прокоментувавши це так: "Ми просто допомагаємо. Не заради уваги до себе. Уваги зараз потребують наші Збройні сили". Ми лише скажемо, що Олександр – один із учасників благодійної ініціативи заради підтримки українських волонтерських організацій та рухів. Хлопці вирішили взяти участь в аукціоні, аби допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Каннах пішли з молотка картини художника Івана Марчука. Благодійний аукціон відбувся на підтримку України.

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