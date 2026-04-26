Імпортна полуниця обвалила старт сезону для українських виробників

На полицях магазинів наразі переважає імпортна продукція

Імпортна полуниця з Греції різко обвалила цінову планку на українському ринку ще до масового старту сезону. Українські виробники опинилися в ситуації, коли змушені заходити з нижчими цінами, ніж планували.

Про це повідомила експертка плодоовочевого ринку ІА «АПК-Інформ» Ксенія Гусєва.

За її даними, вже у другій половині березня — на початку квітня роздрібні ціни стрімко впали до близько 200 грн/кг. Це автоматично потягнуло вниз і закупівельну вартість — приблизно до 150 грн/кг і навіть нижче. У результаті традиційний старт української тепличної полуниці на рівні 180–200 грн/кг фактично втратив актуальність.

Тепличне виробництво в Україні залишається невеликим, а повноцінної статистики по ягодах майже немає.

Ситуацію ускладнює і сегмент відкритого ґрунту, який повністю залежить від погоди. Масові поставки української ягоди очікуються не раніше середини червня. До цього часу імпорт продовжує формувати ціновий орієнтир, навіть попри те, що за смаковими якостями він часто поступається вітчизняній продукції.

«Минулого року імпорт тривав до кінця червня, поки на ринок масово не вийшла українська продукція», — додала експертка.

Подальший розвиток цінової ситуації, за її словами, напряму залежить від погоди. І навіть за відсутності заморозків прохолодне літо може суттєво змістити графік дозрівання та знову підштовхнути ціни вгору.

Нагадаємо, в Україні прогнозують значний стрибок цін на літні фрукти. Головною причиною стали температурні аномалії в лютому-квітні, які загрожують втратою понад половини врожаю.