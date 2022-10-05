Імпортний газ від Заходу, вугілля та деревина: Шмигаль – про підготовку до опалювального сезону

Шмигаль вкотре попередив громадян, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України.

В Україні до опалювального сезону готові майже 90% житлових будинків і теплових мереж.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Прем'єр наголосив, що закінчення підготовки до опалювального сезону – завдання номер один для уряду.

"Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%, і вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де нині відсутні активні бойові дії", – сказав він.

Шмигаль вкотре попередив громадян, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Він запевнив, що протягом останніх пів року Кабмін щодня вів підготовку за трьома магістральними напрямками, аби стабільно пройти цю зиму.

"Перший напрямок — це накопичення необхідних для проходження опалювального сезону ресурсів. Зараз у наших підземних газосховищах маємо майже 14 млрд кубів газу. Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили зі США, Великою Британією, Норвегією. Стосовно вугілля: накопичили близько 2 млн тонн. До старту опалювального сезону будемо заповнювати всі наявні в Україні склади", – каже Шмигаль.

Додатковим ресурсом у цьому опалювальному сезоні прем'єр назвав деревину. Уряд уже виділив обласним військовим адміністраціям 562 млн грн субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони.

"Завдяки роботі наших АЕС маємо достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією. Водночас інтеграція до європейської енергосистеми ENTSO-E дозволяє Україні в разі потреби отримати допомогу від європейських партнерів", – додав очільник уряду.

Україна і західні партнери продовжують наголошувати на важливості демілітаризації Запорізької атомної електростанції. Шмигаль пояснив, з ЗАЕС Україна зможе забезпечити себе електрикою та навіть експортувати її до Європи.

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"Без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням. Але кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, змістити максимальне споживання електрики на нічні години", – підсумував прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін розширив коло осіб, які мають право на субсидію.

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