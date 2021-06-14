Інакше — до суду: Вітренко хоче розблокувати транзит газу з Центральної Азії

РФ блокує транзит центральньоазійського газу до України протягом 15 років.

Україна готова подати позов до міжнародного суду проти російського "Газпрому", щоб розблокувати транзит природного газу із Центральної Азії.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв’ю виданню Financial Times.

Вітренко пояснив, що "Нафтогаз" хоче отримати дозвіл від "Газпрому" на транспортування газу російськими трубопроводами.

"Йдеться про десятки мільярдів кубічних метрів. Газ із Центральної Азії може заповнити всю українську ГТС", — зазначив він.

У разі відмови Україна поскаржиться в антимонопольні органи Європейського Союзу та міжнародний арбітраж. За словами Вітренка, судовий розгляд може розтягнутися на кілька років.

Зазначимо, що РФ блокує транзит центральноазійського газу до України протягом 15 років.

Раніше в Міненерго розповіли, чому ціни на газ в Україні можуть різко зрости.

Новини світу: що буде з "Північним потоком-2" і чому очільник "Нафтогазу" Вітренко поїхав до США

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання