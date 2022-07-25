Індекс Біг Мака: The Economist не зміг оцінити реальний курс гривні до долара

The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара за індексом Біг-Мака. Як відомо, мережа Mcdonald's тимчасово закрила свої ресторани після російського вторгнення, і цей бургер в Україні поки що купити не можна.

В аналізі також відсутній російський рубль — від початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України Mcdonaldʼs пішов з російського ринку.

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Станом на липень, за даними The Economist, найбільш переоціненими валютами світу є швейцарський франк (+30,3%) і норвезька крона (21,6%), а найбільш недооціненими — Румунії (-55,7%) та Венесуели (-65,8%). Там Біг-Мак коштує вполовину дешевше, ніж у США. У єврозоні цей бургер коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.

Що таке індекс Біг-Мака

Всесвітньо відоме економічне видання The Economist веде власний індекс Біг-Мака від 1986 року. Вартість одного найвідомішого бургера McDonaldʼs у США визначають як еталонну для порівняння валют світу. Дослідники порівнюють купівельну спроможність громадян усіх країн світу і визначають, наскільки валюти є переоціненими та недооціненими. В ідеалі вартість бургера в американських доларах має бути однаковою в усіх країнах світу.

Нагадаємо, Нацбанк офіційно знизив курс гривні на 25% і підвищив курс долара — до 36,57 гривні. Ця зміна курсу — перша від 24 лютого.

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