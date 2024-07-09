Індекс інфляції в Україні за 5 років: прогнози на 2024 рік та способи заощадити

В Україні станом на сьогодні існує чимало чинників зростання інфляції: воєнні дії та руйнування інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів постачання, девальвація гривні внаслідок військової агресії рф, зростання оптових цін на енергоресурси, перебої в роботі фінансової системи, зростання імпорту дефіцитних товарів тощо. Втім, навіть попри ці виклики економіка країни залишається відносно стабільною, а темпи інфляції не настільки високі, як очікувалося ще на початку 2024 року.

Експерти інформаційного сервісу зі знижками та промокодами codes.com.ua проаналізували темпи інфляції впродовж минулих років, а також діляться рекомендаціями, як в сучасних умовах можна заощаджувати на купівлі товарів чи замовленні послуг.

Процес інфляції — не нове явище для України. Якщо поглянути на статистику минулих років, ми побачимо, що вона є постійним процесом:

2019 рік — 104,1%

2020 рік — 105,0%

2021 рік — 110.0%

2022 рік — 126,6%

2023 рік — 105,1%

За інформацією Мінфіну базовий рівень інфляції в Україні у квітні-травні склав 100,7%. А згідно з очікуваннями, за підсумками 2024 року він становитиме 101,4%.

Зростання інфляції особливо сильно відображається на вартості наступних категорій товарів:

продовольчі товари;

алкоголь та тютюн;

одяг та взуття;

житло, комунальні послуги;

імпортна техніка та електроніка;

охорона здоровʼя та транспорт;

звʼязок.

Втім, експерти Codes наголошують, що навіть в умовах інфляції у споживачів залишаються способи розумної економії та можливості витрачати менше при купівлі різних груп товарів чи замовленні послуг. Серед таких способів: використання промокодів та купонів на знижку, участь в сезонних розпродажах, участь у великих розпродажах типу Чорної Пʼятниці чи Кіберпонеділка тощо. Водночас потенційним покупцям радять не поспішати та не робити спонтанних покупок. Натомість, якщо купівля не є екстреною, краще певний час відстежувати динаміку цін, щоб зрозуміти, чи не було штучного їхнього завищення перед початком «знижок».

Очевидно, що і в наступному році інфляція буде спостерігатися, але спрогнозувати її відсоток наразі складно через нестабільну політичну, економічну та військову ситуацію. Однак деякі експерти впевнені, що її темпи будуть поступово зменшуватися у 2025-2026 роках й надалі. Все буде залежати в першу чергу від ситуації на фронті, а також від допомоги західних партнерів України. Причини для певного обережного оптимізму дійсно є.

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