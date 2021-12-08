Індекс олів'є: скільки цього року коштуватиме українцям приготування новорічного салату

Індекс олів'є: скільки цього року коштуватиме українцям приготування новорічного салату

За місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми салату коштуватиме майже 210 грн.

За рік індекс вартості найпопулярнішого новорічного салату олів'є зріс на 21%.

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Про це повідомила пресслужба сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

"Протягом року спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів. Зокрема, здорожчання спіткало всі основні продукти, що входять до складу олів'є, крім картоплі. Порівнюючи з минулим роком, картопля подешевшала на 15% та коштує в середньому 7 грн за кілограм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед інгрідієгтів традиційного салату найбільше здорожчали цибуля (майже вдвічі) та яйця (на понад 50%). Ціни на ковбасу - варіюються від 120 до 290 грн/кг. Проте замість ковбаси часто додають курятину, яка теж здорожчала, вартість кілограму тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

Банка консервованого горошку коштує в діапазоні від 25 до 50 гривень. Водночас, ціна свіжих огірків складає близько 50 грн, а солоних – 40-70 грн. Оскільки основні складові майонезу, яйце і соняшникова олія, здорожчали, то, відповідно, зріс в ціні і сам майонез – у середньому на 20%.

Також аналітики підрахували, скільки буде коштувати приготувати на сім'ю 3 кг олів'є за класичним рецептом. Для нього потрібна картопля, морква, яйця, огірки свіжі або квашені, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, зелень та майонез.

Таким чином, за місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми салату коштуватиме українцям 209,9 грн., тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.

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