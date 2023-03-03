Індексація 2023 відбулася: який тепер розмір середньої пенсії в Україні

1 березня відбулася індексація пенсій. Відтепер розмір середньої пенсії становитиме понад 5 тисяч гривень. До цього вона складала 4,6 тисячі гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 3 березня.

"Індексація пенсій відбулася. Індексація склала 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 мільйона пенсіонерів. Дуже важливо, що вперше розмір середньої пенсії перетне позначку в 5 тисяч гривень. Станом на сьогодні це було 4,6 тис.гривень", - сказав він.

Нагадаємо,раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення індексації пенсій на 20% українців. Під перерахунок підпадають усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". На це держава цьогоріч планує витратити понад 700 мільярдів гривень.

До слова, ми розповідали, яка категорія українців може отримати понад 4 тисячі виплати та надбавку.

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