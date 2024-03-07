Індексація пенсій 2024: для яких категорій її провели у березні, наскільки зросли виплати

Індексація пенсій навесні 2024 року, який розмір мінімальної та максимальної пенсії цього року

Від 1 березня відбулося підвищення пенсій для понад 10 млн українців на 8%.

У Мінфіні розповіли, що від 1 березня 2024 року індексацію вперше проведено для всіх категорій пенсіонерів одночасно.

У 2024 році відбудеться індексація найнижчих пенсій, до 2023 року такі індексації не проводилися.

Пенсії підвищать:

9,5 млн “цивільним” пенсіонерам, які отримують пенсію на загальних підставах,

596 тис. пенсіонерам силових відомств,

97,8 тис. особам, що отримують пенсію з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання.

20,8 тис. науковцям, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування.

Також від 1 березня переглянуть страхові виплати для 161,4 тис. потерпілих та осіб, що мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Якою буде мінімальна пенсія 2024 року

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації зросте з 5 395 грн до 5 717 грн.

У Пенсійному фонді повідомили, що у 2024 році розмір пенсії українців, які офіційно отримували мінімальну заробітну плату отримають мінімальну пенсію. Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.

«Якщо пенсія призначається вперше в поточному році, або проводиться перерахунок згідно з законодавством, застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2 361 грн», – зазначили у ПФУ.

Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

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