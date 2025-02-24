Індексація пенсій 2025: хто отримуватиме на півтори тисячі більше від 1 березня

Пенсія зросте на кілька сотень, а подекуди на понад тисячу гривень.

В Україні навесні 2025 року проведуть чергову індексацію пенсій. Пенсіонери від 1 березня отримають перерахунок своїх виплат, що дозволить їм отримувати на кілька сотень, а подекуди навіть понад тисячу гривень більше.

На скільки та у кого зростуть пенсії, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що таке індексація пенсій

Індексація – це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.

Індексація пенсій в Україні є автоматичною. Її проводять кожного року в березні, починаючи від 2019 року, коли це стало частиною пенсійної реформи.

Автоматична індексація пенсій – одне із небагатьох підвищень у соціальних виплатах 2025 року, адже згідно з бюджетом, прожитковий мінімум та мінімальна зарплата цього року будуть заморожені.

На скільки зросте пенсія від 1 березня

Розмір індексації не є сталим. Його можна розрахувати за встановленою формулою.

Для розрахунку береться 50% від інфляції за попередній рік та 50% від темпів зростання заробітної плати в Україні за той самий період. Сума цих двох величин визначає відсоток, на який буде проіндексована пенсія.

Інфляція за 2024 рік склала 12,0%. Водночас середня зарплата у 2024 році, за даними Пенсійного фонду, становила 17 486,60 гривень. Що на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

Ці показники дають можливість розрахувати коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115.

Тепер Міністерство соціальної політики розрахує коефіцієнт та порядок проведення індексації пенсій, який затвердить Кабінет міністрів наприкінці лютого 2025 року. Не виключено, що коефіцієнт відрізнятиметься від розрахованого за формулою.

Мінімальна та максимальна допустима сума доплати після проведення індексації – це 100 та 1 500 грн відповідно.

Кому підвищать пенсію на 1 500 гривень

Підвищення торкнеться лише “голої” пенсії, без урахування надбавок.

Наприклад, якщо індексація буде на рівні 10%, то українцям можуть додати до пенсії наступні суми:

мінімальну надбавку у 100-200 гривень – отримають люди, чия розрахункова пенсія є меншою за мінімальну пенсію (2 361 гривня)

– отримають люди, чия розрахункова пенсія є меншою за мінімальну пенсію (2 361 гривня) надбавки від 300 до 400 гривень – можуть отримати українці з розрахунковою пенсією від 3 000 до 4 000 гривень

– можуть отримати українці з розрахунковою пенсією від 3 000 до 4 000 гривень на надбавки від 400 до 500 гривень – можуть розраховувати люди з пенсією до 5 000 гривень.

– можуть розраховувати люди з пенсією до 5 000 гривень. підвищення від 1 000 гривень – отримають ті, чия розрахункова пенсія перевищує 10 тисяч гривень.

Таким чином, розмір підвищення пенсії залежить від розрахункової суми пенсії. Найзначніше підвищення отримають ті, у кого пенсія вище 10 тисяч гривень.

Кому не підвищать пенсії від 1 березня

Індексація не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років – їхні виплати вважаються актуальними. Однак для таких пенсіонерів може бути встановлена невелика надбавка, як це було в попередні роки.

Індексація також не торкнеться пенсіонерів, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, що становить 23 610 гривень. Якщо пенсія людини наближається до цієї суми або перевищує її, вона не отримає індексацію.

Для пенсіонерів, які працюють, перерахунок пенсій відбудеться у квітні. Для них передбачений інший механізм підвищення виплат.

На скільки підвищували пенсію минулого року

Нагадаємо, що в 2024 році коефіцієнт індексації складав 1,079. Це не означає, що усі пенсії підвищили на 7,9%. Середня пенсія тоді зросла на 358 гривень або на 6,7% – до 5 743 гривень.

Розмір підвищення не міг перевищувати 1500 гривень. Для тих, хто вийшов на пенсію за останні три роки, підвищення становило 100 гривень.

Скільки отримують пенсіонери в Україні

За даними Пенсійного фонду, станом на жовтень 2024 року в Україні було понад десять мільйонів пенсіонерів.

Середній розмір пенсії – 5 852 грн на місяць.

Серед них є майже три мільйони пенсіонерів, які продовжують працювати. Їхні пенсії в середньому становлять 6 258 грн.

Найбільша частка українських пенсіонерів – понад чверть (26%) – отримують пенсії до 3 000 грн на місяць. Ще 17% – до 4 000. До 5 000 грн на місяць – 19%. Пенсію, вищу за 10 000 грн, отримують 12,7% українських пенсіонерів.

Нагадаємо, 2025 року середня зарплата в Україні може досягти 25732 грн, але темпи зростання загальмуватимуться через інфляцію та структурні зміни на ринку праці.

Які галузі демонструють найбільше підвищення оплати, де зарплати падають і які професії стають “золотими”? Читайте аналіз даних з урахуванням прогнозів уряду, НБУ та аналітиків.

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