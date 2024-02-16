Індексація пенсій: на скільки зростуть виплати у березні

В Україні від 1 березня запланована індексація пенсій. Приблизний розмір індексації 2024-го становитиме 13%, а точні показники підвищення розрахують до кінця лютого.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

"Від 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо. Коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік", - наголосила очільниця Мінсоцполітики.

За її словами, відповідні органи статистики мають показати рівень інфляції за 2023 рік, але це буде відомо ближче до середини лютого. Жолнович пояснила, що для розрахунку береться 50% цього показника, а також 50% показника середньої заробітної плати за попередні 36 календарних місяців. За її словами, ці обидва показники зростали.

"Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого", - додала вона.

Зауважимо, нині прогнозується, що виплати зростуть на 13%, а середня пенсія в Україні становитиме 6 тисяч гривень.

Як повідомлялося, в Україні у березні підвищать пенсію на 1 тисячу гривень. Її отримають ті пенсіонери, які зараз отримують розрахунковий розмір пенсії у розмірі близько 7,7 тисячі грн.

Читайте також: