Індексація пенсій у березні 2024 року: кому не слід очікувати підвищення виплат

Кабмін України ухвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня 2024 року. Але деякі категорії пенсіонерів не отримають підвищених виплат.

Про це пише 24 канал.

Індексація пенсій – хто не відчує підвищення

Індексація пенсій – це інструмент, за допомогою якого держава має підтримувати фінансове положення пенсіонерів і адаптувати виплати до змін в економіці, зокрема до інфляції та вартості життя.

Проте чотири категорії пенсіонерів не відчують наслідків березневої індексації, а саме:

особи, що вийшли на пенсію у 2021-2023 роках;

ті, хто отримує мінімальну пенсію;

ветерани війни;

особи з високими пенсійними виплатами.

Таке рішення було прийнято для більш рівномірного розподілу коштів Пенсійного фонду в умовах дефіциту.

На скільки підвищаться пенсії у березні 2024 року

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, індексація пенсій у березні 2024 року становитиме 7,9% від базової суми для обчислення пенсій. Тобто після розрахунку пенсії цей відсоток може виявитися ще меншим.

Номінально будуть проіндексовані усі пенсії, які були призначені до 31 грудня 2023 року. Але ті хто вийшов на пенсію за останні три роки (с 1 січня 2021 року до 31 грудня 2023 року) отримають лише "втішні" 100 гривень, оскільки уряд вважає, що у їх виплатах вже враховані поточні зміни в економіці.

Мінімальні пенсії також будуть проіндексовані, але це підвищення все одно не дотягне їх до необхідного пенсійного мінімуму. Тож разом і індексацією зменшиться доплата до пенсій, а фактична сума залишиться незмінною.

Ще одна важлива зміна стосується пенсій ветеранів війни. До останнього часу в законодавстві розмір таких пенсій було регламентовано у відсотках від прожиткового мінімуму. Але разом з рішенням про індексацію уряд "заморозив" виплати ветеранам – проценти максимальних виплат були змінені на фіксовану суму. Тож попри індексацію їх виплати залишаться на попередньому рівні.

При цьому постанова про індексацію встановлює верхній поріг збільшення виплат. Тобто максимальна сума, на яку може підвищитися пенсія деяких осіб становить 1577 гривень.

Нагадаємо, що за попередніми оцінками Мінсоцполітики планувалося проіндексувати пенсії на 13%.

Але у лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав нові цифри і розповів, кого торкнеться підвищення пенсій.

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