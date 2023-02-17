Індексація пенсії в Україні: Шмигаль розповів, кому та на скільки підвищать виплати

Індексація виплат торкнеться понад 10 млн українців.
Навесні Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій на 20%.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Тelegram.
Шмигаль зазначив, що під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
"За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - повідомив він.
Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.
Українцям буде збережо усі виплати за віком
- Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у 500 гривень.
- Для пенсіонерів віком 75 – 80 років доплата складатиме до 400 гривень на місяць.
- А для пенсіонерів 70 – 75 років така доплата складає до 300 гривень.
Загалом цьогоріч держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень.
Зазначимо, Верховна Рада визначила дату щорічної індексації пенсій – 1 березня з 2022 року.
Нагадаємо, Мінфін планує перевіряти законність виплат пенсій українцям.
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