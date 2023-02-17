Індексація пенсії в Україні: Шмигаль розповів, кому та на скільки підвищать виплати

Навесні Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій на 20%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Тelegram.

Шмигаль зазначив, що під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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"За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - повідомив він.

Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

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Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у 500 гривень.

Для пенсіонерів віком 75 – 80 років доплата складатиме до 400 гривень на місяць.

А для пенсіонерів 70 – 75 років така доплата складає до 300 гривень.

Загалом цьогоріч держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень.

Зазначимо, Верховна Рада визначила дату щорічної індексації пенсій – 1 березня з 2022 року.

Нагадаємо, Мінфін планує перевіряти законність виплат пенсій українцям.

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