Індексація пенсій-2026: як самостійно перевірити нарахування та не втратити виплати
Юристи пояснили, чому березневий перерахунок пенсій варто перевірити вручну та надали покроковий алгоритм для всіх пенсіонерів.
Березнева індексація пенсій у 2026 році вимагає від українців особливої уваги до деталей. Юристи застерігають: покладатися лише на автоматику Пенсійного фонду ризиковано, тому пенсіонерам радять власноруч проконтролювати перерахунок виплат, щоб виключити ймовірні помилки у нарахуваннях.
Фахівці наголошують, що індексація охопить більшість пенсіонерів, але розмір підвищення залежатиме від індивідуальних параметрів: страхового стажу, коефіцієнта заробітку, наявності надбавок та базового розміру пенсії. Тому юристи радять діяти за чітким алгоритмом.
Адвокат пропонує такий порядок перевірки:
Увійти до електронного кабінету ПФУ та переглянути оновлений розмір пенсії.
Звірити страховий стаж, який враховано при індексації, з даними трудової діяльності.
Перевірити індивідуальний коефіцієнт заробітку, який впливає на формулу розрахунку.
Оцінити, чи враховані всі надбавки — за вік, інвалідність, стаж понад норму, статус учасника бойових дій тощо.
У разі розбіжностей — подати звернення до ПФУ через електронний кабінет або особисто в сервісному центрі.
Зазначимо, контроль з боку пенсіонера — це спосіб уникнути недоотриманих сум і вчасно виправити помилки. Особливо уважними мають бути ті, хто має складний стаж, працював за кордоном або отримує кілька видів доплат.
Зазначимо, контроль з боку пенсіонера — це спосіб уникнути недоотриманих сум і вчасно виправити помилки. Особливо уважними мають бути ті, хто має складний стаж, працював за кордоном або отримує кілька видів доплат.