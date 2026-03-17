Індексація пенсій-2026: як самостійно перевірити нарахування та не втратити виплати

Березнева індексація пенсій у 2026 році вимагає від українців особливої уваги до деталей. Юристи застерігають: покладатися лише на автоматику Пенсійного фонду ризиковано, тому пенсіонерам радять власноруч проконтролювати перерахунок виплат, щоб виключити ймовірні помилки у нарахуваннях.

Про це пише «Перший бізнесовий».

Фахівці наголошують, що індексація охопить більшість пенсіонерів, але розмір підвищення залежатиме від індивідуальних параметрів: страхового стажу, коефіцієнта заробітку, наявності надбавок та базового розміру пенсії. Тому юристи радять діяти за чітким алгоритмом.

Адвокат пропонує такий порядок перевірки:

Увійти до електронного кабінету ПФУ та переглянути оновлений розмір пенсії.

Звірити страховий стаж, який враховано при індексації, з даними трудової діяльності.

Перевірити індивідуальний коефіцієнт заробітку, який впливає на формулу розрахунку.

Оцінити, чи враховані всі надбавки — за вік, інвалідність, стаж понад норму, статус учасника бойових дій тощо.

У разі розбіжностей — подати звернення до ПФУ через електронний кабінет або особисто в сервісному центрі.

Зазначимо, контроль з боку пенсіонера — це спосіб уникнути недоотриманих сум і вчасно виправити помилки. Особливо уважними мають бути ті, хто має складний стаж, працював за кордоном або отримує кілька видів доплат.

Нагадаємо, у певних ситуаціях українці можуть отримувати одразу дві пенсійні виплати. Така можливість передбачена законодавством, однак поширюється лише на окремі категорії громадян і за визначених умов.