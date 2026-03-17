ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Індексація пенсій-2026: як самостійно перевірити нарахування та не втратити виплати

Юристи пояснили, чому березневий перерахунок пенсій варто перевірити вручну та надали покроковий алгоритм для всіх пенсіонерів.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Пенсія

Пенсія / © ТСН

Березнева індексація пенсій у 2026 році вимагає від українців особливої уваги до деталей. Юристи застерігають: покладатися лише на автоматику Пенсійного фонду ризиковано, тому пенсіонерам радять власноруч проконтролювати перерахунок виплат, щоб виключити ймовірні помилки у нарахуваннях.

Про це пише «Перший бізнесовий».

Фахівці наголошують, що індексація охопить більшість пенсіонерів, але розмір підвищення залежатиме від індивідуальних параметрів: страхового стажу, коефіцієнта заробітку, наявності надбавок та базового розміру пенсії. Тому юристи радять діяти за чітким алгоритмом.

Адвокат пропонує такий порядок перевірки:

  • Увійти до електронного кабінету ПФУ та переглянути оновлений розмір пенсії.

  • Звірити страховий стаж, який враховано при індексації, з даними трудової діяльності.

  • Перевірити індивідуальний коефіцієнт заробітку, який впливає на формулу розрахунку.

  • Оцінити, чи враховані всі надбавки — за вік, інвалідність, стаж понад норму, статус учасника бойових дій тощо.

У разі розбіжностей — подати звернення до ПФУ через електронний кабінет або особисто в сервісному центрі.

Зазначимо, контроль з боку пенсіонера — це спосіб уникнути недоотриманих сум і вчасно виправити помилки. Особливо уважними мають бути ті, хто має складний стаж, працював за кордоном або отримує кілька видів доплат.

Нагадаємо, у певних ситуаціях українці можуть отримувати одразу дві пенсійні виплати. Така можливість передбачена законодавством, однак поширюється лише на окремі категорії громадян і за визначених умов.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie