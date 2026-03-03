ТСН у соціальних мережах

Березнева індексація пенсій: що потрібно знати про перерахунок виплат

Мільйони українських пенсіонерів отримають підвищені виплати, але вони будуть різними.

Олена Капнік
Пенсія.

Пенсія / © ТСН

Вже у березні в Україні відбудеться індексація пенсій. Завдяки цьому у більшості українців пенсійні виплати зростуть на 12%.

Чи потрібно звертатися з заявою до Пенсійного фонду, щоб пенсію проіндексували, повідомляє ТСН.ua.

Мета щорічної індексації — оновлення пенсійних виплат та оновлення їхнього розміру відповідно до рівня інфляції. Це дозволяє хоча б частково компенсувати зростання цін і підтримати купівельну спроможність громадян.

Березневе підвищення торкнеться майже всіх пенсіонерів. Індексація відбувається автоматично, а тому бігти до Пенсійного фонду чи писати заяву не потрібно.

«Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, окрім тих, кому пенсію призначено 2025 року та на початку 2026-го. Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені», — повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Перерахунок відбудеться автоматично та охопить майже всі основні види пенсій:

  • за віком

  • військові

  • за інвалідністю

  • через втрату годувальника

  • інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців

У Міністерстві соцполітики наголошують: усі нарахування проведуть своєчасно та в повному обсязі. Держава забезпечила фінансовий ресурс для підвищення навіть в умовах воєнного стану.

Зауважимо, що в разі виникнення обставин, які потребують перерахунку пенсії в індивідуальному порядку, потрібно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду з відповідним пакетом документів або подати заяву онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ чи портал «Дія».

Індексація пенсій 2026 року

Цього року індексація пенсій в Україні відбудеться у березні. Запланована індексація на рівні 12,1%. Ця цифра значно вища, ніж у попередні роки. До слова, 2025-го показник був 11,5%, а 2024-го — менше 8%. Таким чином, пенсійні виплати зростуть не менше ніж на 100 грн і не більше ніж на 2 595 грн.

Втім, виплати підвищать не всім пенсіонерам, бо березнева індексація не поширюється на деякі категорії. Це пенсіонери, чиї виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших; ті, хто отримує максимальну пенсію — 25 950 грн; прокурори та судді у відставці.

