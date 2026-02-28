Індексація пенсій: чи потрібна заява, щоб отримати доплату

Пенсія

Вже з 1 березня в Україні стартує масштабна індексація пенсій на 12 відсотків. Перерахунок відбудеться автоматично, проте довгоочікуване підвищення торкнеться не всіх категорій громадян.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За його словами, головною перевагою весняної індексації є те, що вона не вимагає від українців жодних бюрократичних процедур. Пенсіонерам не потрібно стояти в чергах до Пенсійного фонду або збирати додаткові довідки.

«Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно», — наголосив міністр.

Водночас він звернув увагу на важливий виняток. Індексація охопить переважну більшість пенсіонерів, але не торкнеться тих українців, яким пенсійні виплати було призначено нещодавно — протягом 2025 року та на початку 2026 року.

Улютін запевнив, що всі перерахунки будуть проведені своєчасно та у повному обсязі. Кошти на проведення індексації на 12% вже закладені у бюджеті.

За його словами, окрім поточного підвищення виплат, уряд активно працює над фундаментальними змінами у соціальній сфері. В Україні готується комплексна пенсійна реформа, яка має повністю трансформувати підхід до забезпечення громадян у похилому віці.

«На сьогодні ми завершуємо фінальні розрахунки. Для нас важливо, щоб нова пенсійна система була фінансово стала на десятки років», — підкреслив Улютін.

Міністерство вже готує комплексний законопроєкт, який об’єднає три ключові компоненти: солідарну систему, професійні пенсії та добровільну накопичувальну частину. Планується, що вже цього року, після завершення всіх розрахунків та проведення громадських обговорень, документ буде передано на розгляд до Верховної Ради.

Нагадаємо, частина українців отримає в березні пенсії, збільшені на 5 000 грн. Йдеться про непрацездатних батьків та членів родин загиблих захисників і захисниць України.