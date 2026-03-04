Індексація пенсій: як самостійно дізнатися наскільки зростуть виплати після 1 березня 2026 року

Як дізнатися розмір пенсії після індексації / Інфографіка pfu.gov.ua

Від 1 березня 2026 року більшість українських пенсіонерів будуть отримувати пенсії з урахуванням індексації. Дізнатися точний розмір отриманої надбавки, громадяни можуть дистанційно, через цифрові сервіси.

Як дізнатися онлайн розмір підвищення пенсії після індексації

Для швидкого отримання інформації про новий розмір пенсії скористайтеся офіційним вебпорталом електронних послуг ПФУ. Процес складається з кількох простих етапів:

Перейдіть на головну сторінку вебпорталу ПФУ та скористайтеся кнопкою «Вхід», що розташована у правому верхньому куті екрана. Оберіть найбільш зручний для вас метод ідентифікації. Система підтримує вхід за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), через систему BankID (використовуючи дані вашої банківської картки) або за допомогою застосунку Дія (Дія.Підпис). Після підтвердження даних натисніть «Увійти». У меню, що розташоване ліворуч, оберіть категорію «Моя пенсія». Там ви знайдете детальну інформацію про перераховану суму виплати, актуальну з 1 березня.

У разі виникнення додаткових запитань щодо нарахувань, пенсіонери можуть звертатися на гарячу лінію Пенсійного фонду для отримання персональних роз’яснень.

Особливості індексації пенсій 2026 року

Згідно з урядовою постановою № 236 від 25 лютого 2026 року, для розрахунку підвищення встановлено коефіцієнт 1,121. Це відповідає зростанню виплат на 12,1%. Проте важливо враховувати специфіку нарахування.

Важливо розуміти, що індексація стосується не всієї суми, яку пенсіонер отримує «на руки», а лише так званого основного розміру пенсії. Це базова цифра, розрахована за формулою залежно від стажу та заробітку.

Усі інші складові пенсійної виплати залишаються незмінними:

Різноманітні соціальні доплати та надбавки.

Вікові виплати (наприклад, доплати за досягнення 70, 75 чи 80 років).

Спеціальні допомоги та інші додаткові нарахування.

Встановлені обмеження на суму підвищення

Урядом встановлено чіткі межі для березневого підвищення пенсій, що дозволяє збалансувати державний бюджет і водночас надати гарантовану підтримку громадянам із невеликими доходами.

Згідно з новими правилами, сума надбавки для кожного пенсіонера має перебувати у визначеному фінансовому коридорі — мінімальний розмір доплати не може бути меншим за 100 гривень, тоді як максимально можливе підвищення обмежене сумою 2 595 гривень.

Це означає, що навіть якщо за математичними розрахунками ваша індивідуальна надбавка виявиться меншою за 100 гривень, держава все одно нарахує цей встановлений мінімум, проте навіть за умови дуже високих пенсій загальна сума доплати не зможе перевищити визначений верхній поріг.

Чому не всі відчують реальне зростання доходу

Попри офіційне зростання показників на 12,1%, існує специфічний нюанс перерахунку. Для деяких категорій пенсіонерів, чиї виплати вже раніше «підтягували» до певних мінімальних стандартів за рахунок державних доплат, індексація може просто поглинути ці доплати. У такому випадку основний розмір пенсії зростає, але загальна сума до виплати залишається на тому ж рівні або змінюється лише на мінімальні 100 гривень.