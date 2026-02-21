Індексація пенсій у березні: у кого виплати зростуть на 100 грн, а в кого - на кілька тисяч

Пенсія. / © УНІАН

У березні в Україні відбудеться індексація пенсій. Сума підвищення для пенсіонерів варіюється від 100 до 2 595 грн — залежно від стажу та поточного розміру соцвиплат.

Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін у бліц-інтерв’ю «РБК.Україна».

Згідно з постановою Кабміну, від 1 березня пенсії проіндексують на 12,1%. Цей показник обчислено за формулою, визначеною законодавством.

«Після березневої індексації підвищення отримають переважна більшість пенсіонерів. Фактичний розмір підвищення буде індивідуальним — він залежить від розміру пенсії та страхового стажу кожної людини», — пояснив міністр соцполітики.

З його слів, за проєктом постанови уряду, пенсійні виплати зростуть не менше ніж на 100 грн і не більше ніж на 2 595 грн.

Це означає, що навіть якщо розрахункове зростання буде меншим, людина все одно отримає щонайменше 100 грн. Водночас для тих, у кого великі виплати, індексацію обмежать встановленою верхньою межею.

Однак є кілька категорій пенсіонерів, на яких індексація не поширюється. Це — пенсіонери, чиї виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших; ті, хто отримує максимальну пенсію — 25 950 грн; прокурори та судді у відставці.

Улютін також наголосив, що від 1 березня мінімальна пенсія для пенсіонерів, які не працюють, зросте від 3 038 грн до 3 406 грн.

«Середній розмір пенсії можна буде точно визначити вже після перерахунків за результатами індексації. Водночас максимальна пенсія залишиться без змін — 25 950 грн. Такий граничний розмір встановлений законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність», — пояснив очільник мінсоцполітики.

Окремо він наголосив на тому, що пенсіонерам, які досі працюють, індексація проведуть на тих самих умовах. Проіндексовані виплати отримають і ВПО.

Як повідомлялося, цього року індексація пенсій в Україні відбудеться у березні. Запланована індексація на рівні 12,1%. ця цифра значно вища, ніж у попередні роки. До слова, торік показник був 11,5%, а 2024-го — менше 8%.

Втім, виплати підвищать не всім - березнева індексація стосується не всіх пенсіонерів. Є три категорії, для яких пенсія залишиться без змін.