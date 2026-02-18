- Дата публікації
Індексація пенсій в березні: кому з пенсіонерів не підвищать виплати
Виплати перерахують не всім категоріям пенсіонерів.
В Україні від 1 березня відбудеться індексація пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення виплати. Втім, українці, які не матимуть доплат.
Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін в бліц-інтерв’ю «РБК-Україна».
Він нагадав, що вже від наступного місяця більшість пенсій проіндексують на 12,1%. Це показник на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.
Втім, березнева індексація стосується не всіх пенсіонерів. Є три категорії, у кого пенсія залишиться без змін для:
пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;
ті, хто отримує максимальний розмір пенсій — 25 950 грн;
громадян, що отримують «спеціальну пенсію»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами.
В Уряді наголошують, що щорічний перерахунок пенсій призначений для часткової компенсації зростання цін на товари та послуги. Його виконують без додаткових звернень, послуговуючись матеріалами пенсійних справ.
Як повідомлялося, цьогорічна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні. Запланована індексація на рівні 12.1%. Торік — 11,5%, а 2024-го — майже 8%.
Зауважимо, що під час індексації уряд підвищує лише вашу власну частину пенсії. Наприклад, якщо вона становить дві тис. гривень, а держава доплачує вам 595 гривень до мінімуму, то після підвищення на 12,1% ваша власна частка зросте до 2 242 гривень.