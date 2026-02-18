ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Індексація пенсій в березні: кому з пенсіонерів не підвищать виплати

Виплати перерахують не всім категоріям пенсіонерів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пенсія.

Пенсія. / © УНІАН

В Україні від 1 березня відбудеться індексація пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення виплати. Втім, українці, які не матимуть доплат.

Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін в бліц-інтерв’ю «РБК-Україна».

Він нагадав, що вже від наступного місяця більшість пенсій проіндексують на 12,1%. Це показник на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

Втім, березнева індексація стосується не всіх пенсіонерів. Є три категорії, у кого пенсія залишиться без змін для:

  • пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;

  • ті, хто отримує максимальний розмір пенсій — 25 950 грн;

  • громадян, що отримують «спеціальну пенсію»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами.

В Уряді наголошують, що щорічний перерахунок пенсій призначений для часткової компенсації зростання цін на товари та послуги. Його виконують без додаткових звернень, послуговуючись матеріалами пенсійних справ.

Як повідомлялося, цьогорічна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні. Запланована індексація на рівні 12.1%. Торік — 11,5%, а 2024-го — майже 8%.

Зауважимо, що під час індексації уряд підвищує лише вашу власну частину пенсії. Наприклад, якщо вона становить дві тис. гривень, а держава доплачує вам 595 гривень до мінімуму, то після підвищення на 12,1% ваша власна частка зросте до 2 242 гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie