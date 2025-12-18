Індексація пенсій в Україні 2026-го: кому з пенсіонерів не підвищать виплати

Пенсія / © ТСН

Навесні 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсій. Втім, не всі пенсіонери отримають підвищені виплати. Зміни не торкнуться двох категорій громадян.

Наступного року індексація запланована від 1 березня, повідомляє “24 Канал”.

Зазначається, що виплати перерахують не всім категоріям пенсіонерів. Індексації не передбачено для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, а також для громадян, що отримують “спеціальну пенсію”: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами.

Для нових пенсіонерів розмір виплати не перераховується, оскільки їхні виплати вже враховують актуальні показники заробітку. Своєю чергою, індексація спеціальних пенсій регулюється окремими законами.

Усього на виплати 10,3 млн українських пенсіонерів в держбюджеті-2026 передбачено 251,3 млрд грн. Частина цих коштів буде використана на індексацію.

В Уряді наголошують, що щорічний перерахунок пенсій призначений для часткової компенсації зростання цін на товари та послуги. Його виконують без додаткових звернень, послуговуючись матеріалами послуговуючись матеріалами пенсійних справ.

Розмір індексації розраховують щороку за формулою. За даними ПФУ, визначенням коефіцієнта підвищення пенсії займається Кабмін з урахуванням показників інфляції за попередній рік та зростання середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески.

Як повідомлялося, деяким українцям уріжуть пенсії від 1 січня 2026-го. Це буде стосуватися лише тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (2026 року ця сума становитиме 25 950 гривень).