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У березні 2027 року в Україні запланована чергова індексація пенсій, проте суттєве підвищення відчують далеко не всі громадяни. Для частини пенсіонерів доплата може виявитися символічною, а дехто взагалі не побачить змін у розмірі своїх виплат.

Про механізм перерахунку, категорії людей, яким можуть нарахувати менше, та способи оскарження рішень Пенсійного фонду у коментарі УНІАН розповіла адвокатка «Адвокатського бюро Івана Хомича» Олена Воронкова.

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Які категорії пенсіонерів залишаться без доплати у березні 2027-го

Громадяни України, які оформлять вихід на пенсію у 2027 році, не підпадають під перерахунок, оскільки їхні виплати одразу обчислюватимуть за оновленим показником середньої зарплати в країні за 2024–2026 роки.

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Так само без реального зростання виплат можуть залишитися отримувачі мінімальних пенсій із доплатами. Індексується не вся сума, яку людина отримує на руки, а лише її базовий розрахунковий розмір. Якщо після підвищення основного «тіла» виплати загальна сума все одно не досягає гарантованого державою мінімуму, надбавка автоматично зменшується. У підсумку розмір виплати на картці залишається незмінним.

Окрім того, індексацію не проведуть для пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію. Громадяни, котрі тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають обов’язково підтвердити свою особу до 31 грудня 2026 року.

Тим, хто не встигне пройти перевірку у визначений термін, пенсію не перерахують, а саме нарахування коштів можуть тимчасово призупинити.

Крім того, законодавством встановлено максимальну межу пенсійних виплат, перевищити яку під час індексації неможливо. Окремі обмеження та спеціальний порядок перерахунку також застосовуються до колишніх суддів, прокурорів та людей, які отримують довічне грошове утримання.

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Для пенсіонерів, які продовжують працювати, перерахунок виплат із урахуванням набутого стажу та заробітку здійснюється за іншим графіком. Його проводять 1 квітня раз на два роки після виходу на пенсію або попереднього перегляду виплат.

Пенсію не перерахували помилково — що робити?

Остаточний коефіцієнт березневої індексації уряд затвердить безпосередньо перед проведенням перерахунку.

Якщо ви маєте право на підвищення, але в березні розмір виплати залишився незмінним, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України для звірки даних. У випадку відмови в перерахунку або заниження пенсії через використання застарілих показників заробітної плати можна взяти у ПФУ офіційне письмове рішення та оскаржити його в суді.

Пенсія в Україні — останні новини

У грудні 2026 року частина пенсіонерок в Україні може розраховувати на додаткові виплати до пенсії — надбавки за понаднормовий страховий стаж і щомісячні вікові доплати. За даними Пенсійного фонду, доплата за стаж нараховується за кожен повний рік понад 30 років (а для пенсій, призначених до жовтня 2011 року, — понад 20).

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Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть і надалі отримувати українську пенсію за наявності міждержавних угод про соціальне забезпечення, але в низці країн для безперебійних виплат потрібно регулярно підтверджувати, що пенсіонер живий. Зокрема, українцям в Іспанії, Португалії, Словаччині та Чехії, які отримують виплати на картку, слід щороку до 31 грудня подати до Пенсійного фонду України спеціальну заяву, завірену в українському посольстві чи консульстві, інакше виплати можуть зупинити.

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