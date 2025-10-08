ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Індексація пенсій в Україні: коли відбудеться і наскільки зростуть виплати

Індексація пенсій стосується тільки базової пенсії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пенсія.

Пенсія.

Планується, що 1 березня 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсії. Завдяки цій процедурі держава підвищує виплати пенсіонерам, щоб частково компенсувати подорожчання товарів і послуг за останній рік.

Кого торкнеться індексація та на скільки зростуть пенсії, повідомляє “УНІАН”.

Варто наголосити, що індексація стосується не всіх. Вона не поширюється на отримувачів "спеціальних пенсій": військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами. Крім того, на підвищення можуть не розраховувати українці, які вийшли на пенсію протягом останніх кількох років.

Перерахунок пенсій з інвалідності другої або будь-якої іншої групи також не передбачено. Його проводять тільки в окремих випадках.

Важливо: березнева індексація пенсій стосується тільки "голої", тобто базової пенсії - без урахування надбавок і доплат. Тому, щоб підрахувати, на скільки зростуть виплати, потрібно брати саме її базовий розмір, а не всю пенсію. Відповідно, у кожного пенсіонера будуть свої цифри.

Розмір індексації щороку різний. Його визначає Кабінет міністрів. Так, 2025-го вона становила 11,5%. Зауважимо, за проєктом державного бюджету на 2026 рік, на пенсійне забезпечення планується спрямувати 1,27 трильйона гривень — на 123,4 мільярда більше, ніж торік.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що це не означає автоматичного збільшення відсотка індексації. Під час воєнного стану уряд має право встановлювати цей показник самостійно, тому він може бути й нижчим. Багато що залежить від прогнозів інфляції.

До слова, вже наступного року мінімальна пенсія може зрости на 234 гривні — від 2361 до 2595 грн.

Нагадаємо, ми писали про те, що у жовтні 2025 року українські пенсіонери, яким виповнилося 65 і більше років, можуть розраховувати на перерахунок і додаткові виплати до пенсії. Зауважимо, ці надбавки отримають особи, які досягли відповідного віку у вересні.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie