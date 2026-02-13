ТСН у соціальних мережах

1507
Індексація пенсій в Україні: наскільки зростуть виплати 2026-го

Цьогорічна індексація буде вищою, ніж у попередні роки.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пенсія.

Пенсія / © ТСН

В Україні від 1 березня відбудеться індексація пенсій. Пенсіонери почнуть отримувати більші виплати. Запланована індексація на рівні 12.1%.

Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю "Українському Радіо".

З його слів, цьогорічна індексація - 12.1% - на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок», – наголосив міністр.

Якщо зараз пенсія становить 5 000 грн, від 1-го березня вона зросте приблизно на 605 грн. Якщо 3 000 грн — додасться близько 363 грн.

Для порівняння, в попередні роки індексація пенсій становила:

  • 2021 рік — 11%,

  • 2022 рік — 14%,

  • 2023 рік — 19,7%,

  • 2024 рік— 7,96%,

  • 2025 рік — 11,5%.

Зауважимо, за законом, формула перерахунку базується на двох показниках: 50% темпів зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% рівня інфляції за минулий рік.

Як повідомлялося, в Україні готується масштабна пенсійна реформа, яка може розтягнутися на 13 років. Цього року підвищення пенсій відбудеться згідно з законом про індексацію, ухваленим ще 2017-го. Водночас уряд готує пенсійну реформу, за якою виплати можуть зрости до 6 000 грн.

