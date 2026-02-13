- Дата публікації
Індексація пенсій в Україні: наскільки зростуть виплати 2026-го
Цьогорічна індексація буде вищою, ніж у попередні роки.
В Україні від 1 березня відбудеться індексація пенсій. Пенсіонери почнуть отримувати більші виплати. Запланована індексація на рівні 12.1%.
Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю "Українському Радіо".
З його слів, цьогорічна індексація - 12.1% - на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року.
«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок», – наголосив міністр.
Якщо зараз пенсія становить 5 000 грн, від 1-го березня вона зросте приблизно на 605 грн. Якщо 3 000 грн — додасться близько 363 грн.
Для порівняння, в попередні роки індексація пенсій становила:
2021 рік — 11%,
2022 рік — 14%,
2023 рік — 19,7%,
2024 рік— 7,96%,
2025 рік — 11,5%.
Зауважимо, за законом, формула перерахунку базується на двох показниках: 50% темпів зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% рівня інфляції за минулий рік.
Як повідомлялося, в Україні готується масштабна пенсійна реформа, яка може розтягнутися на 13 років. Цього року підвищення пенсій відбудеться згідно з законом про індексацію, ухваленим ще 2017-го. Водночас уряд готує пенсійну реформу, за якою виплати можуть зрости до 6 000 грн.